Malatya'lı çiftçilere pilot sertifikası - Son Dakika

Malatya'lı çiftçilere pilot sertifikası

31.10.2020 12:06
Malatya'lı çiftçilere pilot sertifikası, System.String[]

Malatya'da, İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tarımda çalışan teknik personele gübreleme ve ilaçlama eğitimi verildi.

Malatya'da, İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tarımda çalışan teknik personele gübreleme ve ilaçlama eğitimi verildi. Tarım personelleri, İHA-1 Pilot sertifikasına da sahip oldular.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Fırat Kalkınma Ajansı iş birliğiyle, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde görevli 30 teknik personele, "Kayısı Yetiştiriciliğinde Hassas Tarım Uygulamaları Eğitim Programı" kapsamında insansız hava aracı ile gübreleme ve ilaçlama eğitimi verildi. Teorik eğitimden sonra pratik eğitim gerçekleştirildi. Teorik eğitiminde konuşan Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, insansız hava araçlarının son dönemde savunma ve güvenlik alanları dışında sivil alanda kullanılmaya başlandığına dikkat çekip, İHA'ların tarım alanında da kullanıldığını bildirdi. Macit, böylece hassas tarımda kullanılacak verilerin alt yapısını oluşturacak uzaktan algılama ve bitki izleme tekniklerine dayalı bitkilerde hastalık ve zararlı tespiti yaptığını vurgulayarak, su stresi tespiti, verim, olgunluk tespiti, yabancı ot flora tespiti, su kaynakları kontrolü, işçilerin gözetlenmesinin yapıldığını ifade etti. Macit, ayrıca toprak yüzeyi analizi, ürün sayı ve çeşitliliği, rekolte tahmini, bitki stres sebepleri tespiti, bitki sağlık durum tespiti, hastalık ve zararlıların erken tespiti çalışmaları yapılmasının planlandığını belirterek, "Son yıllarda hassas tarım teknolojilerinin gelişmesi sayesinde İHA'larla havadan tek uçuşla yüzlerce hektar büyüklükteki tarladan yüksek çözünürlükte görüntüler alınabilmektedir. Bu çalışmalar insan ve iş gücüne gerek kalmadan daha kısa sürede gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca uydulardan görüntü alınamayan bulutlu hava şartlarında dahi görüntü alma imkanı sağlamaktadır. İlimizde Kayısı yetiştiriciliğinde hassas tarım uygulamaları eğitimi Fırat Kalkınma Ajansı'nın desteği ile 30 teknik personelin eğitimi ile başlamış olup uzaktan algılama ve fiziki müdahalenin yanında İHA-1 Pilot sertifikasına sahip olacaklar" dedi.

İHA-1 Pilot sertifikasına sahip oldular

Teknik personele, bir haftalık teorik eğitim ile ilaçlama, sulama, gübreleme ve dikim otomasyonu verildikten sonra, Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne ait kayısı bahçesinde ağaçlara yaprak gübresinin İHA ile atılması uygulamalı olarak gösterildi.

Teknik personeller eğitimlerini başarı ile tamamlayarak İHA-1 sertifikası almaya hak kazandılar. - MALATYA

Malatya'lı çiftçilere pilot sertifikası
Malatya'lı çiftçilere pilot sertifikası
Malatya'lı çiftçilere pilot sertifikası
Malatya'lı çiftçilere pilot sertifikası
Malatya'lı çiftçilere pilot sertifikası

İnsansız Hava Aracı, Malatya, Tarım, Pilot, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Malatya'lı çiftçilere pilot sertifikası - Son Dakika


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