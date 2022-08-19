Malatya'da bir kadının silahla başından vurulmasıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Malatya'da bir kadının silahla başından vurulmasıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı

19.08.2022 11:18
Malatya'da bir kadının silahla başından vurulmasıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, baraj kenarında bir kadının silahla başından vurularak yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, baraj kenarında bir kadının silahla başından vurularak yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sürgü Barajı kenarındaki yaralamaya ilişkin soruşturma başlattı.

Ekipler, olaya ilişkin M.E. ile N.G'yi gözaltına aldı. Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Sürgü Mahallesi Höyükoku mevkisi Sürgü Barajı kenarında bir kadının hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edilmiş, S.E'nin (39) başından silahla yaralandığı belirlenmişti. Ağır yaralı kadın ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

YORUMLAR
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39 yaşındaki kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu 39 yaşındaki kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu Malatya'da bir kadın silahla başından vurulmuş halde bulundu Malatya'da bir kadın silahla başından vurulmuş halde bulundu
Kaynak: AA

Doğanşehir, Jandarma, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da bir kadının silahla başından vurulmasıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da bir kadının silahla başından vurulmasıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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