Sürgü Mahallesi Höyükoku mevkisi Sürgü Barajı kenarında bir kadının hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edilmiş, S.E'nin (39) başından silahla yaralandığı belirlenmişti. Ağır yaralı kadın ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırılmıştı.

Kaynak: AA

Doğanşehir, Jandarma, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya'da bir kadının silahla başından vurulmasıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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