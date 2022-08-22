Malatya'da akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü

22.08.2022 22:46
Malatya'da akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü

Malatya'nın Pütürge ilçesinde akraba 2 kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde akraba 2 kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kırsal Esencik Mahallesi'nde akraba N.A. (28) ile Ö.A (33) arasında su meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda N.A. av tüfeğiyle Ö.A'yı göğsünden yaraladı.

Ambulansla Gerger Devlet Hastanesine kaldırılan Ö.A. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheli N.A'yı gözaltına aldı.

YORUMLAR
500
Akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü Akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü Malatya'da İş Yerleri Mühürlenen Esnaf Oturma Eylemi Yapıyor Malatya'da İş Yerleri Mühürlenen Esnaf Oturma Eylemi Yapıyor
Kaynak: AA

Pütürge, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:14 Beşiktaş, ünlü futbolcu Dele Alli transferinde sona geldi! İstanbul'da olacağı tarih bile netleşti
22:06 Cumhurbaşkanı danışmanı Mariam Kavakcı, sosyal medyadan "Halifemiz Erdoğan" paylaşımı yaptı
21:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiliz basınına verdiği röportaja çok sinirlendi: Sadece acıyoruz
21:29 Alanyaspor'dan son dakika golü! Sivasspor sonunu getiremedi
21:20 Konyaspor, deplasmanda İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti
20:46 Jorge Jesus'tan şaşırtan tercih! Fenerbahçe-Adana Demirspor karşılaşmasında ilk 11'ler netleşti
20:12 Parti görüntüleriyle tartışma yaratmıştı! Finlandiya Başbakanı Marin'in uyuşturucu testi negatif çıktı
20:09 Galatasaray'dan Pisa'ya kiralanan Morutan, performansıyla gündem oldu!
19:57 Hafriyat kamyonunun altına giren araç ezildi! Feci kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
19:54 Rus istihbaratı paylaştı! İşte Darya Dugina suikastının arkasındaki isim olan Natalya Vovk'un yeni görüntüleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 22:46:52. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya'da akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement