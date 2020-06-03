Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sıfır Atık Belgesi aldı - Son Dakika

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ), sıfır atık yönetim sistemini kurarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Sıfır Atık Belgesi aldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, MTÜ, atık yönetimi süreçlerinde çevre ve insan sağlığı ile tüm kaynakların korunması amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında Sıfır Atık Belgesi'ni aldı.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, sağlıklı yaşamak için doğanın ve çevrenin korunması gerektiğini belirterek, "5 Haziran Dünya Çevre Günü öncesinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında Sıfır Atık Belgesi'ni üniversitemizin kuruluşunun ikinci yılında aldık. Kovid-19 salgını ile mücadele döneminde çevre ve doğanın korunmasının hayati önem taşıdığı bir kez daha ortaya çıkmıştır. Önümüzdeki süreçte salgınlarla mücadele etmenin en önemli başlangıç noktası çevrenin ve doğanın korunması olacaktır." ifadelerini kullandı.