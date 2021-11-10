Malatya Valisi Aydın Baruş, çöken binada incelemede bulundu Açıklaması - Son Dakika

Malatya Valisi Aydın Baruş, kentte dün çöken binanın enkazından çıkarılan yaralılardan 5'inin tedavisinin hastanelerde devam ettiğini ve hayati tehlikelerinin olmadığını bildirdi.

Baruş, Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde çöken, altında dükkanların bulunduğu tek katlı binada incelemede bulundu.

Vali Baruş, daha sonra gazetecilere, olayın dün saat 16.50 sıralarında meydana geldiğini hatırlattı.

Kurtarma çalışmalarının gece yarısı sona erdiğini ve bu sürede 13 vatandaşın yaralı olarak kurtarıldığını ifade eden Baruş, şöyle konuştu:

"Olay yerindeki vatandaşlarımızdan binada toplam 21 kişi olduğu bilgisini aldık. Bu 21 kişinin 8'i olayın ilk anlarında kendi çabalarıyla kurtuluyor. Yani ya binadan hızla uzaklaşarak, veyahut üst katta olmak itibarıyla çıkış noktası bularak kendisi binadan çıkıyor. Geri kalan 13 vatandaşımız da kurtarma çalışmalarıyla çıkarıldı. Şu anda hastanelerde tedavisi süren 5 vatandaşımız var, durumları gayet iyi, hayati tehlikeleri yok. Böyle elim bir kazadan gerçekten can kaybı vermeden kurtulmuş olmamız bizim için çok sevindirici, şükrediyoruz. Bu binanın enkazı da en kısa zamanda kaldırılacak. Enkaz çalışmaları nedeniyle bir kısmı kapanan cadde de normal trafiğe açık hale gelecek. Buradan kurtulan yaralılarımıza geçmiş olsun diyorum. Tüm Malatya'mıza geçmiş olsun diyorum."

Vali Baruş, kolonların kesildiği yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasını devam ettiriyor. Binanın giriş katında bir tadilat çalışması yapıldığı yönünde duyumlarımız vardı, vatandaşların, olay yeri tanıklarının ifadeleri vardı. Bu konularla ilgili gerekli araştırmaları ve soruşturmayı başsavcılığımız yürütüyor. Zaten binadan ekiplerimiz, numuneler aldı, bakılacak, analiz edilecek. Binanın çökmesine neden olan sebepler ortaya çıkacak. Buna sebep olanlar hakkında da tabii ki adaletimiz gerekenleri yapacaktır. Burası yığma bir bina, taşıyıcı sistemi olan bir bina değil. 1960 yapımı bir bina. 24 Ocak 2020 depreminden sonra da burada Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerimiz bütün binalar da olduğu gibi inceleme yaptı. O zaman hasarsız görünüyordu, hasarsız tespiti vardı fakat yığma bir binada taşıyıcı sistemi duvarlar yükleniyor. Dolayısıyla duvarlara yönelik herhangi bir tahribat binanın dengesini yerinden oynatıyor. O nedenle gerekli soruşturma işlemleri zaten yürütülüyor. Binanın taşıyıcı sisteminde herhangi bir hasar oluşup oluşmadığı ortaya çıkarılacaktır."