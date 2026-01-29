Malatya'ya 814 Kişilik Kütüphane - Son Dakika
Malatya'ya 814 Kişilik Kütüphane

29.01.2026 15:31
Malatya'da 814 kişilik kütüphane inşa ediliyor; gençler 7/24 çalışma imkanı bulacak.

Malatya Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının alt katına 814 kişilik kütüphane yapılıyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, inşaat alanında yaptığı incelemelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kültür, eğitim ve sosyal yaşama yön verecek bir kütüphanenin Malatyalılara hizmet edeceğini söyledi.

Projenin önemine işaret eden Er, şöyle konuştu:

"Malatya kütüphaneler şehri olacak, Malatya spor şehri olacak, dedik. Bu düsturla hep yolumuza devam ettik. Şu anda bildiğiniz gibi Malatyamızın birçok alanında spor ve kütüphane tesislerimizin yapımı yürüyor. Toplamda 6 bin 400 metrekare inşaat alanı var. Tabii bunun 3 bin 200 metrekaresi bodrum katta, 3 bin 200 metrekaresi ise kütüphanenin lojistik destekleri için hazırlanmış bir bölüm.

814 kişi kapasiteli bu alan 7/24 çalışacak. Malatya'mızın gençleri burada çok keyifle ders çalışıp zaman geçirebilecekleri bir alan olacak. Hem öğrencilerimiz kendilerini burada çalışırken bir üniversitede, bir amfide hissedecekler, hem de burada ihtiyaç olduğu takdirde sınırsız su, çay ve kahve ikramları olacak. Ayrıca günün belli saatlerinde çorba ikramı olacak. Ailelerimiz çocuklarını buraya gönül rahatlığıyla bıraktığında gece bırakıp ertesi gün gelip buradan çocuklarını alabilecekleri güvenli bir ortam olacak."

Kaynak: AA

