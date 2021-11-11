Malazgirt Kaymakamı Demirer, köy ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika

Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, vatandaşların taleplerini yerinde dinlemek için köy ziyaretlerine devam ediyor.

Demirer, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Uysal, Özel İdare Müdürü Kemal Bingöl, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yakup Bozkurt ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Yunus Emre Şahin ile Hasanpaşa köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Çocuklara hediye dağıtan Demirer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını ve alınan önlemleri anlattı.

Daha sonra Kardeşler köyüne geçen Demirer, vatandaşların taleplerini yerinde dinlemek için köy ziyaretlerini sürdürdüğünü söyledi.

Belirli periyotlarla köy ziyareti yaptığını ifade eden Demirer, "Ziyaretimizde jandarma komutanımız, kurum amirlerimiz var. Sizlerin dilek ve temennilerini yerine getirmek için buradayız." dedi.

Demirer, beraberindeki heyetle köyde yapılan çalışmaları inceledi ve okul ziyaretinde bulundu.

Demirer, Doğantaş köyünde vatandaşların talebini dinledikten sonra ilçe merkezine geçti.