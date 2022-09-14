Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, esnafı ziyaret etti - Son Dakika
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Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, esnafı ziyaret etti

14.09.2022 17:16
Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, esnafı ziyaret etti

Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, ilçe merkezinde esnafı ziyaret ederek hayırlı kazançlar diledi.

Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, ilçe merkezinde esnafı ziyaret ederek hayırlı kazançlar diledi.

İş yeri sahiplerinin talep ve sorunlarını dinleyen Bayram, vatandaşlarla da sohbet etti.

Esnafın ve ilçe halkının kendisini çok sıcak karşıladığını belirten bayram, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

İlçede görev yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Bayram, sorunları el birliğiyle çözerek ilçeye önemli hizmetler yapmayı hedeflediklerini aktardı.

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Kaynak: AA

Malazgirt, Hisarcık, Göksu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, esnafı ziyaret etti - Son Dakika

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