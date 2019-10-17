Son Dakika Haberleri: Malefiz: Kötülüğün Gücü
Son Dakika Güncel Malefiz: Kötülüğün Gücü

Malefiz: Kötülüğün Gücü

35 dakika önce

"Malefiz: Kötülüğün Gücü"Oscar sahibi Amerikalı oyuncu ve film yapımcısı Angelina Jolie'nin başrolünde yer aldığı "Malefiz: Kötülüğün Gücü" fantastik macera tutkunlarının ilgisini çekmeye aday.

"Malefiz: Kötülüğün Gücü"

Oscar sahibi Amerikalı oyuncu ve film yapımcısı Angelina Jolie'nin başrolünde yer aldığı "Malefiz: Kötülüğün Gücü" fantastik macera tutkunlarının ilgisini çekmeye aday.

Yönetmenliğini Joachim Ronning'in üstlendiği yapım; Malefiz ve Aurora'nın arasındaki karmaşık ilişkiyi ve Moors topraklarına gelen yeni tehditlerle karşılaşmalarını konu ediniyor. Başrolde "Malefiz" karakterini canlandıran Angelina Jolie'ye Elle Fanning, Michelle Pfeiffer, Juno Temple, Ed Skrein, Chiwetel Ejiofor, Lesley Manville ve Sam Riley eşlik ediyor.

Malefiz: Kötülüğün Gücü

Angelina Jolie, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:25 Kaynak: AA
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