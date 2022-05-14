Malezya, ABD-ASEAN zirvesinde "engelsiz küresel tedarik zincirleri" çağrısında bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Malezya, ABD-ASEAN zirvesinde "engelsiz küresel tedarik zincirleri" çağrısında bulundu

14.05.2022 12:13
Malezya, ABD-ASEAN zirvesinde "engelsiz küresel tedarik zincirleri" çağrısında bulundu

KUALA Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup, ABD-Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Özel Zirvesi'nde "engelsiz küresel tedarik zincirleri" çağrısı yaptı.

KUALA Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup, ABD- Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Özel Zirvesi'nde "engelsiz küresel tedarik zincirleri" çağrısı yaptı.

ABD-ASEAN Özel Zirvesi'nin ardından basın mensuplarına, zirveye dair değerlendirmelerde bulunan Başbakan İsmail Sabri, ASEAN ülkeleri ve ABD'nin engelsiz küresel tedarik zincirlerini sağlamak için elverişli bir ekosistem oluşturması gerektiğini vurguladı.

ASEAN ve ABD'nin ticaret ve yatırımda sürdürülebilirliği, dijitalleşmede insan sermayesinin gelişimini, ekonomik esnekliği ve bölgedeki entegrasyonu geliştirmesi gerektiğini belirten İsmail Sabri, "ASEAN ve ABD, dijitalleşme potansiyelinden ve dördüncü sanayi devriminden yararlanmalı." ifadesini kullandı.

"Başarılı ziyaret"

İsmail Sabri, ABD-ASEAN Özel Zirvesi kapsamında Washington'a gerçekleştirdiği 4 günlük ziyareti "başarılı" olarak nitelendirdi.

Söz konusu ziyaretin özelde Malezya ile ABD ve genel çerçevede ASEAN ülkeleriyle ABD arasındaki bağları daha da güçlendirdiğini ifade eden İsmail Sabri, "ABD, Malezya için ticari ve siyasi açılardan oldukça önemlidir." dedi.

Başbakan İsmail Sabri, ABD'nin Malezya'daki en büyük ikinci ticaret ortağı ve yatırım açısından 4'üncü büyük ülke olduğunu, zirvedeki liderler ve endüstrinin önde gelen isimleriyle görüşmenin bağları daha da güçlendirdiğini kaydetti.

YORUMLAR
500
Biden: 'ABD-ASEAN ilişkilerinde yeni bir çağ açıyoruz' Biden: 'ABD-ASEAN ilişkilerinde yeni bir çağ açıyoruz' NATO Avrupa'da geniş çaplı askeri tatbikatlar yapıyor NATO Avrupa'da geniş çaplı askeri tatbikatlar yapıyor

Tam Gemi Şok Denemeleri, Togo Cumhuriyeti, Malezya, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malezya, ABD-ASEAN zirvesinde 'engelsiz küresel tedarik zincirleri' çağrısında bulundu - Son Dakika


Son Dakika
12:17 Tefecilere ait görüntüler pes dedirtti! Dolandırıcılıkla elde ettikleri paraları alay ederek saydılar
12:14 Kendall Jenner'ın salatalığı doğrayamaması sosyal medyada gündem oldu
12:01 Sokakta flüt çalan genç, izleyenleri kendisine hayran bıraktı
11:59 İki yaşlı adam kendilerini kaybedip direk dansı yaptı! Sosyal medya yıkıldı
11:55 Hayatını kaybeden BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, son yolculuğuna uğurlandı
11:51 Beşiktaş, Sörloth'un menajeri ile görüşmeler başladı! Olumlu geçen buluşmanın detayları ortaya çıktı
11:49 Erşan Kuneri izleyicisiyle buluştu! Seyirciler ikiye bölündü
11:41 Köpeklerden kaçmak isteyen adam, düşerek beyin kanaması geçirdi
11:40 Evli çift, otel odasında birlikte olduğu esnada çalışan odaya sızarak videoya aldı
11:10 Türk futbol tarihinde görülmemiş olay! Murat Yıldırım kaptanı olduğu kulübü satın aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 12:23:12. #1.12#
SON DAKİKA: Malezya, ABD-ASEAN zirvesinde "engelsiz küresel tedarik zincirleri" çağrısında bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement