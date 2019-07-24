Son Dakika Haberleri: Malezya Başbakanı Muhammed'e fahri doktora verilecek
Son Dakika Güncel Haber

Malezya Başbakanı Muhammed'e fahri doktora verilecek

1 saat önce

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'e, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) tarafından fahri doktora unvanı verilecek.

Malezya Başbakanı Muhammed'e fahri doktora verilecek, System.String[]
Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'e, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) tarafından fahri doktora unvanı verilecek.
Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Başbakan Muhammed için yarın YÖK Konferans Salonu'nda fahri doktora tevdi töreni düzenlenecek.
Törende, Muhammed'e, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı tarafından fahri doktora unvanı verilecek.
Yarın saat 12.00'de yapılacak törene, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, Malezya'nın Ankara Büyükelçisi ABD Razak Bin Abdul Wahab, Malezyalı bazı bakanlar, YÖK üyeleri ve bazı üniversitelerden akademisyenler ile lisansüstü eğitim gören öğrenciler katılacak.
Türkiye, Malezya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD ile Türkiye arasında güvenli bölge diplomasisi: Münbiç ve Tel Abyad Mevlüt Çavuşoğlu: Sabrımız kalmadı, ABD'nin önerileri bizi tatmin etmedi Deri mühendisliğini tercih eden öğrencilere aylık 2020 lira burs verilecek Boldera Mobilya konkordato talep etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 17:51:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malezya Başbakanı Muhammed'e fahri doktora verilecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]