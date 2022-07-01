Malezya'da binlerce düzensiz göçmen yaptırımlar nedeniyle ülkeyi terk etmeye çalışıyor - Son Dakika
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Malezya'da binlerce düzensiz göçmen yaptırımlar nedeniyle ülkeyi terk etmeye çalışıyor

01.07.2022 15:40
Malezya'da binlerce düzensiz göçmen yaptırımlar nedeniyle ülkeyi terk etmeye çalışıyor

KUALA Malezya'da binlerce düzensiz göçmen, hükümetin 1 Temmuz itibarıyla yasa dışı göçmenlere yaptırım uygulama kararının ardından ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.

KUALA Malezya'da binlerce düzensiz göçmen, hükümetin 1 Temmuz itibarıyla yasa dışı göçmenlere yaptırım uygulama kararının ardından ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.

The Straits Times'ın haberine göre, hükümetin uygulamaya koyduğu yaptırımlara maruz kalmak istemeyen binlerce düzensiz göçmen, ülkenin ana havalimanı ve feribot terminallerine akın etti.

Sepang bölgesinde bulunan Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı ve KLIA2 Havalimanı'ndaki bekleme salonlarında büyük kabalıklar oluştu ve göçmenlerin birçoğunun otoparklarda uyuduğu görüldü.

Havalimanlarına akın eden yüzlerce yabancı, çalışanların işlemlere yetişememesi nedeniyle tarifeli uçuşlarına binemedi.

Ülkenin güneyinde bulunan Johor Baru eyaletindeki çok sayıda yasa dışı Endonezyalı işçi, düzensiz göçmenlere uygulanacak yaptırımlara muhatap olmamak için ivedi bir şekilde ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.

Bu göçmenlerin gönüllü olarak evlerine dönmelerine izin veren Yeniden Ayarlama Programı Kasım 2020'de başladı ve 30 Haziran 2021'de sona ermesi planlanıyordu. Ancak söz konusu göçmenlerin ülkeyi terk etmesi gereken son tarihin 30 Aralık 2021'e ve bu yıl tekrar 30 Haziran'a kadar uzatılmasına karar verildi.

Malezya İçişleri Bakanı Hamzah Zainudin, Yeniden Ayarlama Programı'nın sona ermesinden sonra "yasa dışı" statüde kalan yabancılar hakkında işlem yapılacağını duyurmuştu.

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Kaynak: AA

Koruyucu Aile Günü, Kuala Lumpur, 1 Temmuz, Malezya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malezya'da binlerce düzensiz göçmen yaptırımlar nedeniyle ülkeyi terk etmeye çalışıyor - Son Dakika

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