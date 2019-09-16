Son Dakika Haberleri: "Malezya Günü" kutlandı
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"Malezya Günü" kutlandı

1 saat önce

KUALA Malezya'da, Borneo Adası'ndaki Sabah ve Sarawak eyaletlerinin 1963'te İngiliz egemenliğinden kurtarılarak Malezya Federasyonu adı altında bağımsızlığını kazandığı gün olan Malezya Günü kutlandı.

KUALA Malezya'da, Borneo Adası'ndaki Sabah ve Sarawak eyaletlerinin 1963'te İngiliz egemenliğinden kurtarılarak Malezya Federasyonu adı altında bağımsızlığını kazandığı gün olan Malezya Günü kutlandı.

Malezya Günü münasebetiyle Sarawak eyaletine bağlı Kuching kentinde, Başbakan Mahathir Muhammed ve kabine üyelerinin katılımıyla kutlama etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Başbakan Mahathir, Malezyalılara birlik vurgusu yaparak, "İçimizde birliğimizi zayıflatmaya dönük faaliyetlere kalkışanlar var. Bu amaçla kullanılan söylemler ırk, din, eyalet taassubu ve etnik köken gibi hassas konular üzerinden yürütülüyor." dedi.

Mahathir, bu tür planlara karşı Malezyalıların duruşunu belli etmesi ve ülkenin birliğini koruması gerektiğini belirtti.

Malezyalıların açık fikirli olup dar düşüncelerden kurtulması gerektiğini söyleyen Mahathir, "Aramızdaki fikir ayrılıkları oldukça normaldir. Herkes için en iyi çözüme ulaşmak, farklı fikirlerin varlığını gerektirir." şeklinde konuştu.

Mahathir, Sabah ve Sarawak eyaletlerinin 1963'ten bu yana Malezya'nın ayrılmaz parçası olduğunun altını çizerek, hükümetin, bu iki eyaletin diğer eyaletlerle eşit statüsünü sağlamak için gerekli değişiklikleri yapmaya kararlı olduğunu vurguladı.

1963 Malezya Günü

Tarih boyunca Portekiz, Hollanda ve İngiltere'nin hakimiyetinde kalan Malaylar, ilk bağımsız devletlerini 1957'de Malaya Federasyonu adıyla kurmuştu.

Malaya Federasyonu'nun sınırları bugün Batı Malezya olarak bilinen Malay Yarımadası'nda bulunurken, doğudaki Borneo Adası'nda yer alan Sabah, Sarawak, Brunei ve Singapur, İngiliz egemenliğinde kalmayı sürdürmüştü.

Devletin kurucusu ve ilk Başbakanı Tunku Abdul Rahman, 1961'de bu eyaletlere Malaya ile birleşme çağrısında bulunmuştu.

Singapur ile Borneo Adası'na bağlı Sabah, Sarawak ve Brunei'nin Malaya Federasyonu'na katılmasıyla devlet, 16 Eylül 1963'te Malezya Federasyonu adını almıştı.

Brunei sultanlığı, federasyona dahil olmama kararı alarak aynı yıl bağımsızlığını ilan etmiş, Singapur da 1965'te Malezya'dan ayrılarak bağımsız olmuştu.

Singapur, Malezya, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 07:40 Kaynak: AA
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