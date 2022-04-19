Mali'de 754 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Mali'de 754 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

19.04.2022 03:42
Mali'de 754 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Mali'de gümrük memurları tarafından 754 kilogram uyuşturucu, 11 kilogram altın ve patlayıcı maddeye el koyuldu.

Mali'de gümrük memurları tarafından 754 kilogram uyuşturucu, 11 kilogram altın ve patlayıcı maddeye el koyuldu.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü, 10-14 Nisan tarihlerinde uyuşturucuyla mücadele operasyonu gerçekleştirdi.

Başkent Bamako ve Fildişi Sahili sınırında yer alan Kadiana'da düzenlenen operasyonlarda, 754 kilogram uyuşturucu, 11 kilogram altın ve patlayıcı madde ele geçirildi.

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Uyuşturucu, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mali'de 754 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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