Mali'de 754 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Mali'de gümrük memurları tarafından 754 kilogram uyuşturucu, 11 kilogram altın ve patlayıcı maddeye el koyuldu.
Yerel basında çıkan haberlere göre, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü, 10-14 Nisan tarihlerinde uyuşturucuyla mücadele operasyonu gerçekleştirdi.
Başkent Bamako ve Fildişi Sahili sınırında yer alan Kadiana'da düzenlenen operasyonlarda, 754 kilogram uyuşturucu, 11 kilogram altın ve patlayıcı madde ele geçirildi.
Kaynak: AA
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