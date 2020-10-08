Mali'de cunta tarafından alıkonulan isimler serbest bırakıldı - Son Dakika

Mali'de cunta tarafından alıkonulan isimler serbest bırakıldı

08.10.2020 03:57
Mali'de cunta tarafından alıkonulan isimler serbest bırakıldı, System.String[]

Mali'de askeri cuntanın yönetime el koyduğu 18 Ağustos'tan bu yana alıkonulan ve aralarında devrik lider İbrahim Boubacar Keita hükümetinin Başbakanı Boubou Cisse ve Meclis Başkanı Moussa Timbine'nin de bulunduğu isimler serbest kaldı.

Mali'de askeri cuntanın yönetime el koyduğu 18 Ağustos'tan bu yana alıkonulan ve aralarında devrik lider İbrahim Boubacar Keita hükümetinin Başbakanı Boubou Cisse ve Meclis Başkanı Moussa Timbine'nin de bulunduğu isimler serbest kaldı.

Halkın Kurtuluşu Ulusal Konseyinden (CNSP) yapılan yazılı açıklamada, darbe gecesinden bu yana cunta tarafından tutulan sivil ve asker 12 kişinin serbest bırakıldığı duyuruldu.

Serbest kalanlar arasında dönemin Başbakanı Cisse, Meclis Başkanı Timbine ve Savunma Bakanı Ibrahima Dahirou Dembele de bulunuyor.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Mali'de geçiş süreci hükümetinin 5 Ekim'de kurulmasından bir gün sonra darbe gecesinden bu yana uyguladığı yaptırımları kaldırmıştı.

Geçiş hükümetinin kurulmasından memnuniyet duyan ECOWAS, devrik lider Keita hükümetinde yer alan isimlerin serbest kalması ve CNSP'nin de feshedilmesi de istiyordu.

Askeri darbe

Bamako'ya 15 kilometre mesafede bulunan ve 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin devrilmesinde de önemli rol oynayan Kati garnizonunda 18 Ağustos Salı günü ayaklanan bir grup asker, araçlarla başkente gelmişti.

Bazı bakanlarla yüksek rütbeli bazı askerler alıkonulurken, hükümet binaları ve resmi kurumlar boşaltılmıştı.

Cumhurbaşkanı Keita, öğleden sonra konutundan askerler tarafından alınarak Kati kışlasına götürülmüş, gece yarısı devlet televizyonundan istifa ettiğini duyurmuştu.

Keita'nın istifasından birkaç saat sonra aynı kanala çıkan darbeciler, seçimlerin kısa sürede yapılacağını, siyasi ve sivil bir geçiş döneminin yaşanacağını açıklamıştı.

Abdul Kader Keita, Meclis Başkanı, Ağustos, Asker, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mali'de cunta tarafından alıkonulan isimler serbest bırakıldı - Son Dakika

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