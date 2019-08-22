Son Dakika Haberleri: Mali'nin Ankara Büyükelçisi İbrahim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu
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Mali'nin Ankara Büyükelçisi İbrahim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu

20 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mali'nin Ankara Büyükelçisi Muhammed Ali İbrahim'i kabul etti.

Mali'nin Ankara Büyükelçisi İbrahim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mali'nin Ankara Büyükelçisi Muhammed Ali İbrahim'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi İbrahim, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

İbrahim'in, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, takdim sırasında Büyükelçi İbrahim'in 4 çocuğundan en küçüğü olan 4 yaşındaki Amadou Ag Muhammed Ali'yi kucağına alarak çocukla bir süre sohbet etti.

Bu arada çocuk Erdoğan'ın yanağından öptü.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Muhammed Ali, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 05:12 Kaynak: AA
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