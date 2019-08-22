Mali'nin Ankara Büyükelçisi İbrahim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mali'nin Ankara Büyükelçisi Muhammed Ali İbrahim'i kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 05:12 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mali'nin Ankara Büyükelçisi Muhammed Ali İbrahim'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi İbrahim, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
İbrahim'in, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, takdim sırasında Büyükelçi İbrahim'in 4 çocuğundan en küçüğü olan 4 yaşındaki Amadou Ag Muhammed Ali'yi kucağına alarak çocukla bir süre sohbet etti.
Bu arada çocuk Erdoğan'ın yanağından öptü.
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