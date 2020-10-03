Malkara'da kan bağış kampanyası düzenlendi - Son Dakika

Malkara ilçesinde kan bağış kampanyası düzenlendi.

Kızılay Malkara ve Kızılay Kan Merkezi Çorlu şubelerince başlatılan kampanya kapsamında 14 Kasım Caddesi Hükumet Konağı önündeki mobil kan bağışı otobüsünde vatandaşlardan kan bağışı alındı.

Kampanyada 47 ünite kan toplandı, bir ünite de kök hücre bağışı yapıldı.

Kızılay Çorlu Kan Merkezi doktoru Recep Yeni, sağlıklı erkeklerin üç ayda, kadınları ise 4 ayda bir kan bağışında bulunması gerektiğini belirterek, bir ünite kanın 3 insanın hayatını kurtardığını söyledi.