Malkara'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Malkara ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Ü.G. (42) yönetimindeki 22 ADC 455 plakalı otomobil ile aynı yönde seyreden H.A.Y'nin kullandığı 59 LK 203 plakalı traktör ilçe merkezinde çarpıştı.
Kazada traktör sürücüsü ile traktörde bulunan Ö.F.K. yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
