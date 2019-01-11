Malkoç'tan Partilere: "Seçim Beyannamelerinizde Ombudsmanlığa Daha Fazla Yer Verin"

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi parti liderlerine mektup göndererek, seçim beyannamelerinde Ombudsmanlığa daha fazla yer ayrılmasını önerdi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi parti liderlerine mektup göndererek, seçim beyannamelerinde Ombudsmanlığa daha fazla yer ayrılmasını önerdi.



Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç imzasıyla parti liderlerine gönderilen mektuplarda Ombudsmanlığın hakkaniyet, iyi yönetim ilkelerinin yerleştirilmesi ve halka karşı sorumluluk anlayışı temelinde kurulduğu belirtildi. Kamu Denetçiliği Kurumunun Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı bir denetim mekanizması olarak altı yıldır faaliyetlerini sürdürmekte, halkın ücretsiz avukatlığını yapmakta ve aldığı kararlar ile idarelere yol göstermekte olduğunun altı çizilen mektuplarda, Kurumun henüz 6 yıllık kısa geçmişine rağmen vatandaştan gelen idarelere yönelik 59 bin 567 şikayete çözüm bulduğu belirtildi. KDK raporlarının TBMM'de görüşülmesi sırasında siyasi partilerin Kuruma yönelik destekleri ve Kurumdan beklentilerinin de Ombudsmanlığın heyecanı ve cesaretini arttırdığı kaydedildi.



Malkoç'tan AK Parti'ye: "Daha geniş yer ayırın"



Başdenetçi Şeref Malkoç, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektupta, AK Parti'nin önceki seçim beyannamelerinde yer alan "Vatandaşlarımızın idare karşısında uğradıkları haksızlıkları gidermek ve şikayetlerini mahkemeye gitmeden sonuçlandırmak amacıyla Kamu Denetçiliği Kurumunu kurduk" ifadelerini hatırlattı. Malkoç, AK Parti'nin 31 Mart 2019 Yerel Yönetim Seçimleri beyannamesinde de Kamu Denetçiliği Kurumuna geniş yer ayırmasının ve seçim sonrası Kamu Denetçiliği Kurumunun tavsiye kararlarına uyulacağını beyan etmesinin daha iyi bir yerel yönetim açısından çok önemli bir adım olacağı kanaatinde olduklarını belirtti.



Malkoç'tan CHP'ye: "Etkin Bir KDK, idareyi şeffaf hale getirir"



Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderdiği mektupta CHP'nin önceki seçim beyannamelerinde "Kamu Denetçiliği Kurumunu (Ombudsmanlık) tam olarak özerkleştirerek yaptırım yetkisini artıracağız. Kurumun idari konulardaki denetim yetkisini güçlendirerek Kurumu yurttaşlar adına denetim yapan bir organ haline getireceğiz" ifadelerine yer verildiğini hatırlattı. Malkoç, mektubunda vatandaşların seçilen yönetimleri etkilemesi, yönlendirmesi ve denetleyebilmesinin şeffaflık, hesap verebilirlik ve demokratik katılım açısından Anayasal bir kurum olan KDK sayesinde daha etkin olacağına inandıklarını belirtti.



Ombudsman tarafından MHP GEnel Başkanı Devlet Bahçeli'ye gönderilen mektupta ise, "Partinizin önceki seçim beyannamelerinde 'Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) sisteminin amacına uygun olarak idare ile vatandaşlar arasındaki uyuşmazlıklarda vatandaşın problemlerine çare olacak şekilde işlev görmesi için idari ve yasal düzenlemeler yapılacaktır' ifadelerine yer verilmiştir" dedi. Başdenetçi, mektubunda MHP ve İYİ Parti'nin beyannamelerinde söylediklerini hatırlattı.



Kamu Başdenetçisi Malkoç'un İYİ Parti GEnel Başkanı Meral Akşener'e gönderdiği mektupta ise şu ifadelere yer verildi:



"Partinizin önceki seçim beyannamesinde, 'Vatandaşların ve işletmelerin kamu ile olan iş ve işlemlerinde etkinlik, şeffaflık ve sadelik sağlayacağız. Bu amaçla Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu'nun yasal çerçevesini yeniden düzenleyeceğiz' ifadelerine yer verdiği görülmektedir."



HDP ve seçime katılan 13 partinin tamamına gönderilen mektuplar sayesinde partilerin seçim öncesi stratejilerinde idarenin iyi yönetim ilkelerine göre denetlemesini yapan KDK'nın daha fazla yer alması hedefleniyor. - ANKARA

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