Malta bayraklı kruvaziyer "Mein Schiff Herz" Marmaris'e geldi - Son Dakika
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Malta bayraklı kruvaziyer "Mein Schiff Herz" Marmaris'e geldi

01.05.2022 15:09

Malta bayraklı kruvaziyer, "Mein Schiff Herz", Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Malta bayraklı kruvaziyer, "Mein Schiff Herz", Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Heraklion Limanı ziyaretinin ardından rotasını Güney Ege'ye çeviren gemi, Marmaris Körfezi'ne giriş yaptı.

Marmaris Cruise Port'un büyük iskelesine yanaştırılan gemide, çoğunluğu Alman 1280 turist ve 641 personel bulunuyor.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile yat limanını gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Geminin, akşam Bodrum Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

Malta bayraklı kruvaziyer Mein Schiff Herz Marmaris'e geldi
Malta bayraklı kruvaziyer Mein Schiff Herz Marmaris'e geldi
Malta bayraklı kruvaziyer Mein Schiff Herz Marmaris'e geldi
Malta bayraklı kruvaziyer Mein Schiff Herz Marmaris'e geldi
Malta bayraklı kruvaziyer Mein Schiff Herz Marmaris'e geldi

YORUMLAR
500
BAKAN KURUM: MARMARİS'İMİZİ O ESKİ HATIRLADIĞIMIZ MARMARİS'E GETİREBİLMENİN ÇABASI İÇERİSİNDEYİZ (3) BAKAN KURUM: MARMARİS'İMİZİ O ESKİ HATIRLADIĞIMIZ MARMARİS'E GETİREBİLMENİN ÇABASI İÇERİSİNDEYİZ (3) BAKAN KURUM: MARMARİS'İMİZİ O ESKİ HATIRLADIĞIMIZ MARMARİS'E GETİREBİLMENİN ÇABASI İÇERİSİNDEYİZ BAKAN KURUM: MARMARİS'İMİZİ O ESKİ HATIRLADIĞIMIZ MARMARİS'E GETİREBİLMENİN ÇABASI İÇERİSİNDEYİZ

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malta bayraklı kruvaziyer 'Mein Schiff Herz' Marmaris'e geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malta bayraklı kruvaziyer "Mein Schiff Herz" Marmaris'e geldi - Son Dakika
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