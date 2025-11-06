Maltepe Belediyesi'nden Sanat Dolu Kasım Etkinlikleri - Son Dakika
Maltepe Belediyesi'nden Sanat Dolu Kasım Etkinlikleri

06.11.2025 11:07
Maltepe Belediyesi, kasım ayı boyunca sanat severler için resim, fotoğraf sergileri ve çocuklara yönelik etkinlikler düzenleyecek. Ayrıca, Atatürk'ü anmak amacıyla özel etkinlikler de gerçekleştirilecek.

(İSTANBUL)- Maltepe Belediyesi, kasım ayında, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi ve Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde sanatın farklı dallarındaki etkinlikleri sanatseverler ile buluşturacak.

Maltepe Belediyesi kasım ayında birçok etkinliği Maltepeli sanatseverler ile buluşturacak. Prof. Dr. İsmail Avcı, Dünya Dural, Hüseyin Zirek ve Ayhan Erdem'in resim sergisi, Ayla Bayraktaroğlu ve Deniz Kulaç'ın resim ve seramik sergisi, Ceren Peker'in ise fotoğraf ve resim sergisi sanatseverlere kapılarını açacak.

Ata'ya Saygı Zinciri oluşturulacak

Kent Söyleşileri'nin kasım ayı programına, gazeteci Hilmi Hacaloğlu konuk olacak. 9 Kasım Pazar günü saat 18.00'deki söyleşi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde yapılacak. 10 Kasım'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 87'nci ölüm yılında, Küçükyalı sahilde "Ata'ya Saygı Zinciri" oluşturulacak. Aynı akşam saat 20.00'de ise Maltepe Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu "10 Kasım Ata'ya Saygı Konseri" ile Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sahne alacak. Güz Gezileri'nin kasım ayı programında Dolmabahçe Sarayı, İstanbul Resim Müzesi, Casa Botter ve Bulgur Palas ile Topkapı Sarayı ziyaret edilecek.

Çocuklar için birbirinde eğlenceli etkinlik

Kasım ayında ve ara tatil boyunca Maltepeli çocuklar için de eğlence dolu pek çok etkinlik düzenlenecek. İlker Kılıçer "Rüya Dede ile Hikayeler", Bilim Parkı "Eğlenceli Bilim Partisi", Uygur Çocuk Tiyatrosu "Kurbağa Prens" ve "Burnunu Kaybeden Palyaço", "Kırmızı Pabuçlar", Timecraft "Peri ve Can'ın Zaman Yolculuğu", F Prodüksiyon "Rapunzel", "Deniz Kızı Ariel", Sahnebaz Çocuk Tiyatrosu "Ayakkabıcı ve Sevimli Elfler", Çizgi Kukla Tiyatro "Dedektif Çizmeli Kedi", Tolfa Tiyatro "Dondurmamı Güneş Yedi", School Friends Çocuk Tiyatrosu "Kuzu Zippi ve Kırmızı Pelerin" isimli çocuk oyunları sahne alacak.

Çocuk Şarkıları Konseri'nde Onur Erol şarkılarını çocuklar için seslendirecek. Başka Sinema Günleri'nde ise "Şirek", "Kirpi Sonic", "Flow: Bir Kedinin Yolculuğu", "Kung Fu Panda 4", "Çılgın Hırsız 4" filmleri çocuklarla buluşacak. "Küçük Kazılar Büyük Keşifler" isimli Arkeoloji Atölyesi'ne kasım ayında da devam edilecek.

Kaynak: ANKA

