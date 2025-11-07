Maltepe Belediyesi'nden Ücretsiz Güz Gezileri Başladı

(İSTANBUL) - Maltepe Belediyesi'nce düzenlenen Güz Gezileri'nin kasım ayı programı Dolmabahçe Sarayı'na ziyaretle başladı. Ücretsiz organize edilen gezide vatandaşlara profesyonel rehber eşlik etti.

Maltepe Belediyesi'nin ücretsiz Güz Gezileri kapsamındaki kasım ayı programı Dolmabahçe Sarayı ziyaretiyle başladı. Sultan Abdülmecid tarafından inşa edilen sahil sarayındaki gösterişli iç mekanları keşfeden vatandaşlar, Boğaz manzarasına sahip bahçelerinde hatıra fotoğrafları çekti.

Türk sanatının eşsiz eserlerini, ünlü sanatçıların tablolarını yakından gören vatandaşlar Avrupa ve Uzak Doğu'nun ender dekoratif el işi eserlerini inceledi. Maltepe Belediyesi'nin kasım ayındaki gezilerine İstanbul Resim Müzesi, Casa Botter ve Bulgur Palas, Topkapı Sarayı ile devam edilecek.