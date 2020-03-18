MALTEPE CEZAEVİ'NDE KORONAVİRÜS ÖNLEMİ - Son Dakika
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MALTEPE CEZAEVİ'NDE KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

6 saat önce

KORONAVİRÜSE karşı alınan önlemler kapsamında Maltepe Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde bazı tedbirler alındı.

KORONAVİRÜSE karşı alınan önlemler kapsamında Maltepe Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde bazı tedbirler alındı. Kurumlara giren hükümlüler ve ziyaretçiler termal kamerayla tek tek kontrol edilecek. Ayrıca kampüsteki tüm alanlar dezenfekte ediliyor.

Maltepe Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde koronavirüs nedeniyle bir süreliğine ertelenen ziyaretlerin ardından bazı önlemler alındı. Kampüs içindeki ceza infaz kurumlarının girişlerine termal kameralar yerleştirildi. Termal kameralar sayesinde yüksek sıcaklık tespit edilirken, ateşi 38 derecenin üzerinde olduğu belirlenen kişiler içeri alınmayacak. Ayrıca kampüs içindeki tüm odalar ve ortak kullanım alanları dezenfekte edilerek virüsün kampüs içine girmesinin engellenmesi amaçlanıyor.

Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu İkinci Müdürü Serdar Mengüaslan, 'Dünyada pek çok ülkede ölümlere sebebiyet veren ve hızla yayılmakta olan koronavirüs sebebiyle ülkemizde de çeşitli tedbirler alınmakta. Yalnız ceza infaz kurumlarımız da toplu yaşanılan yerler olması sebebiyle riskli grupta yer almaktadır. Bundan dolayı Adalet Bakanlığımız alınan genel tedbirlere ek olarak özel tedbirler de almıştır" dedi.

Mengüaslan, 'Kampüs girişimize termal kameraların yerleştirilmesi, dışarıdan ilk defa kurumlara gelen hükümlü tutukluların mutlaka sağlık kurumlarıyla iletişime geçirilerek koronavirüs belirtileri gösterip göstermediklerine dair rapor aldırılarak kurumlara kabulü, bunun dışında kampüsümüzde bulunan 5 ceza infaz kurumunun tamamı ve hizmet alanları uzman ekipler tarafından dezenfekte edilmiş olup, ayrıca tüm odalara ve personele, toplu yaşam alanlarının tamamına el dezenfektanları bırakılmakta ve kurumların düzenli olarak dezenfekte edilmesi sağlanmaktadır." diye konuştu.

Alınan bu özel önlemler kapsamında hükümlü tutuklulara Sağlık Bakanlığı'yla irtibata geçirilerek çeşitli broşürler ve eğitimler verilmesine devam edildiğini söyleyen Mengüaslan, 'Ayrıca sizin de bildiğiniz üzere ziyaretler belli bir süre ertelenmiş olup hükümlü tutukluların dışarıyla irtibatı kesilip bir nevi karantinaya alınıp ceza infaz kurumlarına bu virüsün bulaşması engellenmeye çalışılmaktadır." dedi.

MALTEPE CEZAEVİ'NDE KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

Maltepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:14 Kaynak: DHA

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