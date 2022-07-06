Maltepe'de 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Maltepe'de 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

06.07.2022 14:10

İstanbul Maltepe'de 4 katlı apartmanın birinci katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü.

İstanbul Maltepe'de 4 katlı apartmanın birinci katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü.

İdealtepe Mahallesi Eraykent Sitesi Sokak'taki 4 katlı binanın birinci katındaki dairedeki buzdolabının motor kısmından dumanlar yükseldi. Yangın nedeniyle apartman sakinleri, binayı tahliye ederken, bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de müdahalede bulunarak yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle dairede ufak çaplı hasar meydana geldi.

Bu arada, binanın üst katındaki bir dairede bulunan "Mars" adlı kedi, dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerince kurtarılan kedi sahibine teslim edildi.

Sağlık durumu iyi olan kedinin sahibi, itfaiyecilere teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maltepe'de 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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