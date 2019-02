Maltepe'de 6 Yıldır Riskli Binalarda Tehlikeli Yaşam (Havadan Görüntülerle)

İSTANBUL Kartal'da çöken binada 21 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından yurt genelinde birçok bölgede riskli durumdaki binalarda oturanlar benzer bir kaderi paylaşmamak için tedbir almaya başladı.





İSTANBUL Kartal'da çöken binada 21 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından yurt genelinde birçok bölgede riskli durumdaki binalarda oturanlar benzer bir kaderi paylaşmamak için tedbir almaya başladı. İstanbul Maltepe'de, Cevizli Mahallesi'nde riskli yapı raporu verilen Türker Sitesi'ndeki 25 bloktaki 309 dairede oturan vatandaşlar, 6 yıl önce yapılan denetimler sonucu riskli yapı olarak ilan edilen binada diken üstünde yaşıyor.



Sıvası dökülen, kolonlar içerisindeki paslanmış demirleri görünen, duvarlarında geniş çatlaklar oluşan, rutubet içinde olan binalar ağır tonajlı araçların bölgeden geçişi sırasında deprem oluyormuş gibi sallanıyor. Denetimlerde riskli yapı ilan edilen ve kentsel dönüşüm proje sahası olarak belirlenen bölgede bazı ev sahiplerinin müteahhitlerle anlaşmaya yanaşmaması nedeniyle proje bir türlü hayata geçirilemedi. Site sakinlerinden Aydın Tuğ, "Bina sallanırken çok korkuyoruz. Bazen koltukta yatarken sarsıntılar hissediyorum. Buradaki hiçbir aile rahat bir uyku uyuyamıyor" dedi. Site sakinleri bir facia yaşanmadan evlerinin yıkılıp yeniden yapılması için yetkililerden yardım bekliyor.



Sitede bulunan yapılar, 2013 yılında yapılan denetimler sonucu riskli yapı olarak ilan edilmiş ve bölge kentsel dönüşüm proje sahası olarak belirlenmiş. Bazı ev sahiplerinin müteahhitlerle anlaşmaya yanaşmadığı için projenin başlayamadığını belirten site sakinlerinin endişesi, Kartal'da çöken ve 21 vatandaşın hayatını kaybettiği olay sonrası daha da artmış. O vatandaşlardan biri olan Aydın Tuğ, "Bina sallanırken çok korkuyoruz. Bazen koltukta yatarken sarsıntılar hissediyorum. Bir bakıyorum lambaya resmen titriyor lamba. Kartal'da bina çöktü. O olaydan sonra zaten iyice tedirgin olduk. Buradaki hiçbir aile rahat bir uyku uyuyamıyor. Hep korku ile uyuyorlar.ödedi.



DUVARDAKİ ÇATLAK DEVAMLI BÜYÜYOR



Geceleri uykularının kaçtıklarını ve binanın duvarlarından zaman zaman sesler geldiğini belirten vatandaşların öncelikli talebi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın devreye girerek tüm hak sahipleri ile anlaşılması ve projenin başlanması. Aksi halde binaların insan sağlığı açısından ciddi tehlike yarattığını söyleyen Murat Yılmaz, öÇatlak çok belirgin şekildeydi biz onu sıva ile kapatmaya çalıştık. Duvardaki çatlak devamlı büyüyor. Aynı zamanda dışarıdan yüksek tonajlı araçlar geçtiğinde de devamlı sarsıntı hissediyoruz. Benim ufak çocuğum var, her an tetikteyim. Ne zaman bir telefon çalsa ben eve ne şekilde geleceğime şaşırıyorum." İfadelerini kullandı.



ÇOCUĞUMUZUN VE TORUNLARIMIZIN EVE GELMESİNİ İSTEMİYORUZ



Site sakinlerinden Asuman Baykent de "Evimiz çatlak içinde. Çocuğumuz ve torunlarımızın eve gelmesini istemiyoruz. Onlar gece burada kalmak istiyorlar, ben ise burası tehlikeli olduğu için kalmalarına izin vermiyorum. 5 yıldır bekliyoruz buranın yapılmasını ama hiçbir icraat yok." dedi.



KARTAL'DA 21 CAN GİTTİ BURADA BİNDEN FAZLA KİŞİ YAŞIYOR



11 yıldır aynı sitede oturduğunu söyleyen Cengiz Bozkurt da "Biz yaşıyoruz ama tabutun içinde yaşıyoruz. Evlerimiz sarsılıyor. Yetkililere buradan sesleniyoruz, Kartal'da 21 can gitti, burada 309 hanede binden fazla kişi yaşıyor. Lütfen artık buraya bir çözüm bulalım. Ben artık geceleyin çocuklarımla birlikte uyuyorum. Allah göstermesin bir şey olursa ve ben hayatta kalabilirsem onları kurtarayım diye" dedi.



ÖLÜMÜ BEKLİYORUZ BİNALARIMIZIN İÇİNDE



Binalar hakkında yıkım kararı verildiğini belirten Bilge Yalçın ise "Bir parseldeki mal sahipleri anlaşmaya itiraz ettikleri için süreci uzatıyorlar. Hepimiz ölümü bekliyoruz binalarımızın içinde" Şeklinde konuştu.



Bir başka site sakini Ayşe Acar da, "Artık görüntü için değil, sağlığımızdan endişe ediyoruz. Başkası buralarda otursa, 'neden bu insanlar burada oturur?' diye düşünürüz. Ama biz buralarda oturmak durumdayız. İtiraz edenlerden dolayı dönüşüm projesi uygulanmıyor, bizler bu durumda mağdur oluyoruz." ifadelerini kullandı.



Site sakinlerinin iddiaları üzerine anlaşmaya taraf olmayan ev sahiplerinin birçoğunun başka ilçelerde ikamet ettiği öğrenildi. Dairelerinde çoğunlukla kiracıların oturduğu ev sahiplerinin yeni yapılacak evlerin metrekaresi üzerine müteahhitlerle anlaşmaya varılamadığı iddia edildi.



