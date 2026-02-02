Maltepe'de Alkolle Kaza: Bekçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Maltepe'de Alkolle Kaza: Bekçi Hayatını Kaybetti

Maltepe\'de Alkolle Kaza: Bekçi Hayatını Kaybetti
02.02.2026 14:29
Cihan B., alkol aldıktan sonra bekçiye çarptı, bekçi olay yerinde hayatını kaybetti. Cihan tutuklandı.

Maltepe'de Cihan B. (40) yönetimindeki lüks otomobil, aracında seyir halinde olan çarşı ve mahalle bekçisi Mustafa Karamehmetoğlu (37)'nun aracına çarptı. Kazada Karamehmetoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, Cihan B. kaçtı. Cihan B.'nin aracındaki 3 kişi ifadesinde, birlikte alkol aldıklarını söyledi. Polis ekiplerince yakalanan ve 7 suç kaydı olduğu öğrenilen Cihan B.'nin idrar testinde alkol kullandığı belirlendi.

Kaza, 31 Ocak'ta Cevizli Mahallesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde saat 04.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lüks otomobille seyir halinde olan Cihan B., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan Çarşı ve Mahalle Bekçisi Mustafa Karamehmetoğlu'nun aracına çarptı. Kaza sonrası Cihan B. taksiye binerek olay yerinden kaçarken, aracındaki 3 kişi bekledi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Karamehmetoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, Cihan B.'nin aracındaki 3 kişinin de tanık olarak ifadesini aldı. Tanıklar kaza öncesi Cihan B. ile birlikte bir restoranda alkol aldıklarını söyledi. Polis ekiplerinin çalışmasıyla Cihan B. yakalandı. 7 suç kaydı olduğu öğrenilen Cihan B.'ye yapılan idrar testinde alkol kullandığı belirlendi.

SARIYER'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Cihan B., Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mustafa Karamehmetoğlu'nun cenazesi ise Sarıyer Zekeriyaköy'de kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine Mustafa Karamehmetoğlu'nun ailesi, yakınları, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve mesai arkadaşları katıldı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Maltepe'de Alkolle Kaza: Bekçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

SON DAKİKA: Maltepe'de Alkolle Kaza: Bekçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
