Maltepe'de, atık malzemelerden tasarlanan kıyafetler defile ile tanıtıldı - Son Dakika
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Maltepe'de, atık malzemelerden tasarlanan kıyafetler defile ile tanıtıldı

26.06.2022 10:33

Maltepe'de, atık malzemelerden tasarlanan kıyafetler defile ile tanıtıldı Maltepe'de atık malzemeler kıyafet olarak tasarlanarak "geri dönüştü" Stor perdeler gelinlik, kağıt atıklar şapka oldu Maltepe'de sıfır atık, geri dönüşüm ve çevre bilincine farkındalık oluşturmak için, yaklaşık 1 yıl...

Maltepe'de, atık malzemelerden tasarlanan kıyafetler defile ile tanıtıldı

Maltepe'de atık malzemeler kıyafet olarak tasarlanarak "geri dönüştü"

Stor perdeler gelinlik, kağıt atıklar şapka oldu

İSTANBUL - Maltepe'de sıfır atık, geri dönüşüm ve çevre bilincine farkındalık oluşturmak için, yaklaşık 1 yıl boyunca toplanan atık malzemelerden oluşturulan kıyafetlerin tanıtıldığı bir defile yapıldı. Stor perdeden hazırlanan gelinlik, kravatlardan yapılan kıyafet, kağıt atıklardan oluşturulan şapka ve benzeri kıyafetlerin tanıtıldığı defile ile farkındalık oluşturmanın yanı sıra insanlara atık malzemelerin nasıl farklı şekillerde değerlendirilebileceği aktarılmak istendi.

Çevre temizliği, doğanın korunması, atıkların doğaya verdiği zarar ve atıkların değerlendirilebileceği konularında vatandaşlarda farkındalık oluşturmak amacıyla Maltepe'de bir etkinliğe imza atıldı. Maltepe Halk Eğitim Merkezi tarafından, Tuzla Devlet Hastanesinin de katkısıyla düzenlenen etkinlikte, usta öğreticiler, öğretmenler, kursiyerler tarafından, çöpe atılacak olan atıklar değerlendirilmek üzere toplandı.

Stor perdeden gelinlik

Kullanılmayan eski kot pantolonların parçaları, tül perdelerin parçaları, çöpe atılan kravatlar, perde atıkları, çöpe atılan düğmeler, atık gazeteler ve ilaç prospektüslerinin hamurlaştırılmış hali, atık dantel, perde ve oya parçaları, ve benzeri atıkların birleştirilmesi ile çeşitli kıyafetler tasarlandı. Stor perdeden hazırlanan gelinlik, atık kağıttan yapılan şapka, perde ve poşetlerden hazırlanan çiçekler, 70 adet kravattan yapılan elbise gibi farklı konseptlerde tasarlanan kıyafetler Maltepe'de bir alış veriş merkezinde yapılan defile ile vatandaşlara sunuldu. Atık malzemelerden tasarlanan kıyafetlerin sergilendiği defileyi vatandaşlar ilgiyle izledi. Kimisi de cep telefonları ile defileyi kayda aldı.

"Çöpe attıkları veya değerlendirmeyip bir köşeye koydukları ürünlerle kendileri de böyle bir kıyafet hazırlayabileceklerini görecekler"

Etkinlik ile ilgili bilgi veren Maltepe Halk Eğitim Müdürü Asuman Büber, "Bugün temiz bir dünya, temiz bir çevre için Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm projesi çerçevesindeki ürünlerimizi değerlendireceğiz. Biliyorsunuz ki Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın liderliğinde bununla ilgili çalışmalar yaptık. 1 yıl boyunca usta öğreticilerimiz, öğretmenlerimiz, kursiyerlerimizle birlikte sıfır atık projesi çerçevesinde toplayabildiğimiz, değerlendirebildiğimiz, evde çöpe gitmesini düşünmediğimiz ürünleri birleştirerek bir konsept tasarladık. Bu konsepti de defilemizde sunacağız. Diğer ürünlerimizi de sergi alanında seyircilerimiz izleyecekler. Bir bölümde de tahta oyuncaklarımız var. Bütün amacımız temiz bir dünya, temiz bir çevre için Sıfır Atık Projesi çerçevesinde bir duyarlılık oluşturmak.

Vatandaşlar merak ediyorlar. Bu kıyafetlerle ne gibi ürünler üretilebilecek, onları görecekler. Aynı zamanda bunları günlük, evdeki kendileri çöpe attıkları veya değerlendirmeyip bir köşeye koydukları ürünlerle kendileri de böyle bir kıyafet hazırlayıp günlük hayatlarında kullanabileceklerini görecekler" dedi.

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Kaynak: İHA

Maltepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maltepe'de, atık malzemelerden tasarlanan kıyafetler defile ile tanıtıldı - Son Dakika

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