MALTEPE'DE ATLI POLİSLERLE ORMAN DENETİMİ

MALTEPE'DE polis, orman denetimlerini sıklaştırdı. Atlı polislerin de katıldığı denetimler havadan görüntülendi.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, orman denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, piknik yapanların yanına giderek çıkabilecek olası yangınlara karşı uyarılarda bulunurken, orman yangınları konusunda dikkat edilecek hususlara ilişkin broşürler dağıttı. Denetimlere motosikletli polisler, atlı polisler ve özel harekat ekipleri katıldı. Denetim havadan da görüntülendi.

Ailesiyle mangal yapmaya gelen Arzu Kesik,"Biz bilinçli davranıyoruz. İşimiz bittikten sonra kontrollü bir şekilde terk edeceğiz yerimizi. Can yanıyor, her bir ağaç bir insan demek. Tabi ki çok dikkatli olmalıyız." dedi.

Görüntü dökümü---- --- --- ---- -----Denetimin havadan görüntüsü-Polis ekiplerinin piknik yapan vatandaşların yanına giderek uyarılarda bulunması-Vatandaşlarla röp-Muhabir anons (Gamze ŞİMŞEK)-Denetimlere katılan polis ekipleri-Ormanda devriye gezen atlı polisler-Denetimlere katılan özel harekat ekipleri

-Genel ve detay

- İstanbul