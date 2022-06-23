MALTEPE'DE ATLI POLİSLERLE ORMAN DENETİMİ - Son Dakika
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MALTEPE'DE ATLI POLİSLERLE ORMAN DENETİMİ

23.06.2022 17:52
MALTEPE'DE ATLI POLİSLERLE ORMAN DENETİMİ

MALTEPE'DE polis, orman denetimlerini sıklaştırdı.

MALTEPE'DE polis, orman denetimlerini sıklaştırdı. Atlı polislerin de katıldığı denetimler havadan görüntülendi.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, orman denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, piknik yapanların  yanına giderek çıkabilecek olası yangınlara karşı uyarılarda bulunurken, orman yangınları konusunda dikkat edilecek hususlara ilişkin broşürler dağıttı. Denetimlere motosikletli polisler, atlı polisler ve özel harekat ekipleri katıldı. Denetim havadan da görüntülendi.

Ailesiyle mangal yapmaya gelen Arzu Kesik,"Biz bilinçli davranıyoruz. İşimiz bittikten sonra kontrollü bir şekilde terk edeceğiz yerimizi. Can yanıyor, her bir ağaç bir insan demek. Tabi ki çok dikkatli olmalıyız." dedi.

Görüntü dökümü---- --- --- ---- -----Denetimin havadan görüntüsü-Polis ekiplerinin piknik yapan vatandaşların yanına giderek uyarılarda bulunması-Vatandaşlarla röp-Muhabir anons (Gamze ŞİMŞEK)-Denetimlere katılan polis ekipleri-Ormanda devriye gezen atlı polisler-Denetimlere katılan özel harekat ekipleri

-Genel ve detay


- İstanbul
YORUMLAR
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Balıkesir'de 33 aranan şahıs yakalandı Balıkesir'de 33 aranan şahıs yakalandı İstanbul'da orman yangınlarına karşı önleyici denetimler yapıldı İstanbul'da orman yangınlarına karşı önleyici denetimler yapıldı
Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MALTEPE'DE ATLI POLİSLERLE ORMAN DENETİMİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: MALTEPE'DE ATLI POLİSLERLE ORMAN DENETİMİ - Son Dakika
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