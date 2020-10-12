Maltepe'de bir kişinin silahla öldürüldüğü saldırı kamerada - Son Dakika

Maltepe 'de geçen Cuma akşamı 57 yaşındaki İbrahim Uygur 'u evinin önünde silahla vurarak öldüren motosikletli Sercan M. Kartal 'da gözaltına alındı. Olay anları kameralara yansırken, şüphelinin cinayeti İbrahim Uygur'un eşine ilgi duyduğu için işlediğini söylediği öğrenildi.

Olay, 9 Ekim tarihinde saat 21.30 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Adnan Bey Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Uygur otomobiliyle işten aldığı eşi A. U. ile birlikte evine geldi. Aracını park edip aşağı indiği sırada sokağa gelen kimliği belirsiz motosikletli kişi, İbrahim Uygur'a ateş etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan İbrahim Uygur olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, olayın meydana geldiği bölgede kamera çalışması başlattı. Polis, kasklı motosikletli kişinin ateş edip kaçtığını belirledi. Polis ekipleri yaptığı incelemelerin sonucunda kimliğini tespit ettiği Sercan M.'yi (36) Kartal' da 10 Ekim Cumartesi günü gözaltına aldı. Şüphelinin ev aramasında 2 adet pompalı tüfek, anahtarlık şeklinde silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

OLAY ANLARI KAMERADAAsayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Sercan M.'nin ifadesinde öldürdüğü İbrahim Uygur' un eşi A. U.'ya ilgi duyduğunu bu sebeple öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Sercan M. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan İbrahim Uygur'un aracıyla olay yerine gelerek aracını park ettiği ardından motosikletli şüphelinin arkasından gelerek ateş ettiği güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelinin motosikletinden inerek koşarak tekrar ateş ettikten sonra motosiklete binerek uzaklaştığı görülüyor.

- İstanbul