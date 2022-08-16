Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde 14 Ağustos Pazar günü saat 02.43'te, lüks bir otomobilden hayalet gösterge ekranı çalındı. Otomobilin sahibi S.M., polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri şüphelinin tespit edilmesi için güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Aracın camını patlatıp hayalet göstergeyi çalan şüphelinin kimliği belirlendi. Aynı gün gözaltına alınarak tutuklanan şüpheli A.K.'nin, 28 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: DHA

Maltepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-MALTEPE'DE LÜKS OTOMOBİLİN HAYALET GÖSTERGESİNİ SANİYELER İÇİNDE ÇALDI - Son Dakika

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