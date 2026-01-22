Maltepe'de Tehlikeli Sürüş Anları

Maltepe'de bir otomobil sürücüsünün trafiği ve yayaları tehlikeye düşürdüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

D-100 kara yolu yan yolda sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen bir otomobilin hızlı giderek diğer araç sürücülerini ve yayaları tehlikeye attığı anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Görüntülerde, otomobiliyle yolda süratle ilerleyen sürücünün yolun karşısına geçmeye çalışan yayaların korkmasına neden olduğu görülüyor.

Sürücünün, kendisine korna çalarak tepki gösteren bir motosiklet sürücüsü ile tartışması da görüntüde yer alıyor.