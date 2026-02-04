Maltepe'de Trafik Tartışmasında Cezalar Kesildi - Son Dakika
Maltepe'de Trafik Tartışmasında Cezalar Kesildi

04.02.2026 13:17
Maltepe'de bir trafik tartışmasında darp ve telefon alma suçlarından sanıklara ceza verildi.

Maltepe'de, trafikte yaşanan tartışmada bir kadın sürücünün telefonunu aldıkları, çocuklarını da darbettikleri gerekçesiyle yargılanan sanığa 46 bin 200, müşteki sanığa da 15 bin lira adli para cezası verildi.

Anadolu 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Abdulhamit Turan, müşteki sanık Burak Yılmaz ve müşteki sanık Emine Topçu ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada son sözü sorulan müşteki sanık Emine Topçu, beraatini isteyerek, "Olay, karşı tarafın saldırı, darp ve telefonları alıkoymasıyla başlayıp bugünlere gelmiştir. Bunun üzerine bir de haksız bir şekilde suçlanmaktayım." dedi.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Abdulhamit Turan'ı, Emine Topçu'ya yönelik "kadına karşı basit yaralama" suçundan 15 bin, mağdur Y.A.T.'ye yönelik "basit yaralama" suçundan 15 bin, E.A.T.'ye yönelik "basit yaralamaya teşebbüs" suçundan 11 bin 200, yine E.A.T.'ye yönelik "mala zarar verme" suçundan 5 bin olmak üzere toplamda 46 bin 200 lira adli para cezasına çarptırdı.

Burak Yılmaz'a ise Emine Topçu'ya yönelik "kadına karşı basit yaralama" suçundan 15 bin lira adli para cezası verilirken, Emine Topçu da Burak Yılmaz'a yönelik "basit yaralama" suçundan 11 bin 200 lira adli para cezası aldı.

Mahkeme, cezasını ertelediği Topçu'nun 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına karar verdi.

Mahkeme heyeti, Turan ve Yılmaz'ın "yol kesmek suretiyle birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan ise beraatlerine hükmetti.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki sanık Burak Yılmaz ve sanık Abdülhamit Turan'ın, trafikte çocuklarıyla seyahat eden Emine Topçu'yla tartıştıkları, kadının olayı kaydettiği sırada bu kişilerin telefonu aldıkları ve tartışmanın büyüdüğü anlatılmıştı. Tartışma sırasında Turan'ın Topçu'nun kızını telefonunu kırdığı, oğlunu da darbettiği aktarılmıştı.

İddianamede, Burak Yılmaz'ın "yol kesmek suretiyle birden fazla kişi tarafından nitelikli yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenirken, Abdülhamit Turan için Topçu'ya karşı, "yol kesmek suretiyle birden fazla kişi tarafından nitelikli yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar, çocukları E.A.T. ve Y.A.T.'ye karşı ise "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten yaralama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar olmak üzere toplamda 11 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Ayrıca, Burak Yılmaz'a karşı "haksız tahrik altında kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar hapsi istenen müşteki sanık Emine Topçu hakkında haksız tahrik indiriminin uygulanması talebinde bulunulmuştu.

Kaynak: AA

