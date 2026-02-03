Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu! Çok sayıda yaralı var

Maltepe- Kadıköy sahil yolunda kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, B.Y. yönetimindeki otomobil, kırmızı ışıkta geçerek önce dönüş yapmakta olanotomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, ardından başka bir araca çarptı.

KIRMIZI IŞIK İHLALİ FACİAYI GETİRDİ

Kazanın ardından kontrolden çıkan otomobil takla atarak yol kenarındaki parka daldı. Otomobilde bulunan H.B. ağır yaralanırken, Ş.B., G.Y. ve E.Y. yaralandı. Kazaya karışan bir başkan otomobilin sürücüsü T.D. de kazada yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.