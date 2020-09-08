Maltepeli kadınlara öz savunma eğitimi - Son Dakika

Maltepe Belediyesi tarafından 18 yaş üstü kadınlara, herhangi bir saldırı ya da şiddet durumu ile karşılaştıklarında kendilerini koruyabilmeleri için öz savunma eğitimi verildi.

Maltepe Özgecan Aslan Parkı'nda gerçekleştirilen atölye çalışmasına katılan Maltepeli kadınlar, kendilerini savunma stratejilerini öğrendi. Kida Krav Maga Savunma Okulu'nun verdiği Krav Maga (mesafeli savunma) eğitimine, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralından dolayı 16 kadın katıldı. Son yıllarda artan şiddet ve kadın cinayetlerine dikkat çeken Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Kadın cinayetlerinin, istismarın ve şiddetin her türü son bulana ve toplum normalleşene dek hepimiz sorumluyuz. Daha güvenli bir yarın için hep birlikte çabalarken, kadınlara öz savunma eğitimi sağlamak bugün yapabileceklerimiz arasında yer alan önemli bir basamaktı. Dilerim hiçbir kadın kendini savunmak zorunda kalmaz" dedi. - İSTANBUL