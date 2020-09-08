Maltepeli kadınlara öz savunma eğitimi - Son Dakika

Maltepeli kadınlara öz savunma eğitimi
Maltepe Belediyesi tarafından 18 yaş üstü kadınlara, herhangi bir saldırı ya da şiddet durumu ile karşılaştıklarında kendilerini koruyabilmeleri için öz savunma eğitimi verildi.
Maltepe Belediyesi tarafından 18 yaş üstü kadınlara, herhangi bir saldırı ya da şiddet durumu ile karşılaştıklarında kendilerini koruyabilmeleri için öz savunma eğitimi verildi.
Maltepe Özgecan Aslan Parkı'nda gerçekleştirilen atölye çalışmasına katılan Maltepeli kadınlar, kendilerini savunma stratejilerini öğrendi. Kida Krav Maga Savunma Okulu'nun verdiği Krav Maga (mesafeli savunma) eğitimine, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralından dolayı 16 kadın katıldı. Son yıllarda artan şiddet ve kadın cinayetlerine dikkat çeken Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Kadın cinayetlerinin, istismarın ve şiddetin her türü son bulana ve toplum normalleşene dek hepimiz sorumluyuz. Daha güvenli bir yarın için hep birlikte çabalarken, kadınlara öz savunma eğitimi sağlamak bugün yapabileceklerimiz arasında yer alan önemli bir basamaktı. Dilerim hiçbir kadın kendini savunmak zorunda kalmaz" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika Meteoroloji, 5 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu İkinci koronavirüs dalgası, kış ayları yerine gelecek ilkbaharda ortaya çıkabilir Erol Mütercimler, imam hatiplilere karşı sarf ettiği sözlerden dolayı özür diledi Büyükçekmece'de karakola rüşvet baskınının görüntüleri aylar sonra ortaya çıktı Yasakları hiçe sayan koronavirüs hastası kadın, denize girdi Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Josef de Souza ile anlaşma sağladı Malatya'da meydana gelen depremler sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den önemli uyarı: Çelikhan-Erkenek arası riskli hale geldi Fenerbahçe, Edinson Cavani için 5 milyon euroluk teklif yaptı Koronavirüs hastası genç kız, ambulansta sağlık görevlisinin tecavüzüne uğradı Bikinili videosunu paylaşan Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek Milli Eğitim Bakanlığı, Erol Mütercimler hakkında yasal süreç başlattı 12 yıllık eşi Iran Angelo'nun yeğeniyle birlikte olan ünlü futbolcu Hulk, aldatma suçlamalarını reddetti Gelecek Partisi'nden Demirtaş'ın "Demokrasi İttifakı" çağrısına yanıt: Demokratik uzlaşmayı önemsiyoruz Yeni Malatyaspor, Galatasaray'dan Adem Büyük'ü transfer etti Inter, Roma'dan Aleksandar Kolarov'u 1.5 milyon euro bonservisle kadrosuna kattı