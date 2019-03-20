Mama Çalan Zanlı Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı
2 saat önce
Diyarbakır'da bir marketten mama çalarken yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Diyarbakır
'da bir marketten mama çalarken yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Bir marketten bebek maması başka bir marketten ise yağ çalarken güvenlik kamerasına yansıyan ve ürünleri uyuşturucu almak için çaldığı ortaya çıman Şahin G., polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Diyarbakır Adliyesi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Şahin G., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:55 Kaynak: İHA
Bebek Maması Çalan Şahsın Uyuşturucu Bağımlısı Olduğu Ortaya Çıktı
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