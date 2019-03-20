Son Dakika Haberleri: Mama Çalan Zanlı Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

Mama Çalan Zanlı Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

2 saat önce

Diyarbakır'da bir marketten mama çalarken yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Mama Çalan Zanlı Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı, System.String[]
Diyarbakır'da bir marketten mama çalarken yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Bir marketten bebek maması başka bir marketten ise yağ çalarken güvenlik kamerasına yansıyan ve ürünleri uyuşturucu almak için çaldığı ortaya çıman Şahin G., polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Diyarbakır Adliyesi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Şahin G., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:55 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bebek Maması Çalan Şahsın Uyuşturucu Bağımlısı Olduğu Ortaya Çıktı Türkiye'de Liglere Yerel Seçim Ayarı Ankara'da Belediye Otobüsünde Taciz İddiasına Gözaltı Polis, Ambulansa Yol Vermeyen Sürücüye Anında Müdahale Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 19:01:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mama Çalan Zanlı Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]