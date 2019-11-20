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Mamak Belediyesi Basın Futbol Turnuvası başlıyor

6 saat önce

Mamak Belediyesi, Mahalleler Arası Futbol Turnuvası'nın ardından basın mensupları için 'Basın Mensupları Futbol Turnuvası' düzenliyor.

Mamak Belediyesi Basın Futbol Turnuvası başlıyor, System.String[]

Mamak Belediyesi, Mahalleler Arası Futbol Turnuvası'nın ardından basın mensupları için 'Basın Mensupları Futbol Turnuvası' düzenliyor.


Musiki Muallim Mektebi'nde gerçekleşen kura çekim törenine Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve turnuvaya katılan basın yayın kuruluşu temsilcileri katıldı. Başkan Köse'nin başlattığı kura çekimi ile 32 televizyon kanalı ve gazete turnuvadaki ilk rakipleriyle eşleşti. Turnuva ile yoğun çalışan basın mensuplarının bir nebze de olsa nefes alacağını belirten Başkan Köse, "Dünyadan ve ülke gündeminden bizi haberdar eden basın emekçilerimiz, yoğun çalışma ve stres altında çalışırken onları stresten uzaklaştırmak istedik. Düzenlediğimiz turnuva ile hem birlik ve beraberliği pekiştirecek hem de basın mensuplarımızın stresten uzak eğlenceli vakit geçirmesini sağlayacağız" dedi.


Köse, turnuva çekilişinin özellikle Musiki Muallim Mektebi'nde düzenlediklerinin altını çizerek, Cumhuriyet döneminden kalan bu binanın önemli kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yaptığını kaydetti.


Eleme usulüyle oynanacak turnuvada ilk maçlar şöyle olacak:


"Hürriyet Gazetesi-Milliyet Gazetesi


Kanal Urfa- Star TV


Çay TV-Ülke TV


NTV-Diyanet TV


TVNET-ASPOR


AHABER-KANALD


AKİTTV-CNN RADYO


Anadolu Ajansı-Milli Gazete


Sabah Gazetesi-Akşam Gazetesi


KONTV- İhlas Haber Ajansı (İHA)


Polis Radyosu-BeyazTV


ATV-SGK TV


CNNTÜRK-SHOWTV


TRT-DHA


HABERTÜRK-TGRT HABER


FOXTV-KANAL7" - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:22 Kaynak: İHA
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