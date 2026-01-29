Mamdani: Zenginlerden Vergi Artışı Şart

NEW York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, "12 milyar doları aşan bütçe açığını kapatmaya yardımcı olmak için kentin zenginlerinden alınan vergiler artırılmalı" dedi.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, katıldığı bir televizyon programında New York'un mali durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Ortaya çıkan bütçe açığını 'Büyük Durgunluk döneminde görüldüğünden bile daha büyük ölçekte' olarak tanımlayan Mamdani, bu durumdan eski Belediye Başkanı Eric Adams ve eski New York Valisi Andrew Cuomo'nun kötü mali yönetimini sorumlu tuttu.

Mamdani, 2026 mali yılı için 2,2 milyar dolar, 2027 mali yılı için ise 10,4 milyar dolar olmak üzere toplamda 12,6 milyar dolarlık bir açık öngörüldüğünü belirterek, "Bu krizin ölçeği, her yolu denememizi gerektiriyor. Sadece kamu yararı konusunda değil, kamusal verimlilik konusunda da ciddi olduğumuzu göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.

'MİLYONERLERE YÜZDE 2 VERGİ'

Seçim kampanyasında kurumlar vergisini yüzde 11,5'e çıkarmayı vadeden Mamdani, yılda 1 milyon dolardan fazla kazanan New Yorklulara da yüzde 2 sabit vergi getirmeyi planladığını yineledi.

İş dünyasından gelen 'sermaye kaçışı' eleştirilerine de yanıt veren Mamdani, "Zenginlere yönelik vergilerin artırılması konuşulduğunda sermaye kaçışı tehdidi her zaman dile getirilir" diyerek, eyaletin 2021'de vergileri artırmasına rağmen milyoner sayısının arttığına dikkat çekti.

Mamdani ayrıca bütçe tasarruflarına da gidileceğini kaydederek, Adams yönetimi tarafından geliştirilen ve kullanılamaz durumda olduğu belirtilen 600 bin dolarlık yapay zeka sohbet robotunu israf örneği olarak gösterdi.