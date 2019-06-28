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Manavgat emniyetinden nefesleri kesen uyuşturucu operasyonu

23 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda araç içinde yüklü miktarda uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Manavgat emniyetinden nefesleri kesen uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda araç içinde yüklü miktarda uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şahısların uyuşturucu maddesini powerbank kabı içerisinde gizlediği ortaya çıktı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımını ve uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında nefesleri kesen uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Salkımevler Mahallesi Kümeevleri mevkiinde uyuşturucu ticareti yapılacağı bilgisine ulaşan narkotik ekipleri, bölgede gerekli önlemleri alarak fiziki takibe koyuldu. Bir süre sonra olay yerine gelen bir otomobile bir başka otomobil yaklaşarak uyuşturucu madde aldıktan sonra ayrılırken, evlerinin önünde durdurulan araçta bulunan şahıslardan birisi araç içerisinde, birisi ise eve girmeye çalışırken yakalandı. B.E. ve B.S.D. isimli şahısların üzerlerinde ve araçta yapılan aramada 2.11 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Nefes kesen kovalama

Uyuşturucu aldığı belirlenen otomobil ve otomobilde bulunan şahısların karakola götürülmesinin ardından Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin de katılımıyla diğer araca fiziki takip devam etti. Uyuşturucu tacirlerinin içerisinde bulunduğu otomobil, 20 kilometrelik uzun ve nefes kesen bir kovalamacanın ardından Değirmenli ve Saraçlı mahalleleri arasında durduruldu. Otomobilde bulunan A.S. ile H.I. isimli şahıslar narkotik ekibinin aracına alındıktan sonra araç ve şahıslar Manavgat Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Araç içerisinde yapılan aramada, direksiyonun hemen altında bir bölme içerisindeki powerbank kabında 35.10 gram metamfetamin maddesi ve pompalı tüfek, şahısların üzerinde ise kağıda sarılı satışa hazır vaziyette 0.89 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan B.E., B.S.D., A.S. ve H. I. isimli şahıslar hakkında "Uyuşturucu madde bulundurmak/kullanmak" suçlarından A.S. isimli şüpheliye ayrıca "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem yapılırken, A.S. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:18 Kaynak: İHA
Araç, Manavgat, 3. Sayfa
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