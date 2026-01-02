Manavgat'ta Aile İçi Silahlı Saldırı: Yenge Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Manavgat'ta Aile İçi Silahlı Saldırı: Yenge Hayatını Kaybetti

Manavgat\'ta Aile İçi Silahlı Saldırı: Yenge Hayatını Kaybetti
02.01.2026 21:45
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tabancayla vurulan yenge, 9 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir şahsın tabancayla vurarak ağır yaradığı yengesi, tedavi gördüğü hastanede 9 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 23 Aralık'ta Ulukapı Mahallesi'nde aile içi yaşanan tartışma sırasında meydana geldi. İddiaya göre Hasan Ali Yıldız, tartıştığı babası Ali Yıldız (75) ve yengesi Nora Dzuliashvili'ye (62), tabancayla ateş etti. Silahlı saldırıda baba ve yenge ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Saldırının ardından kendisini eve kilitleyen Hasan Ali Yıldız, yaklaşık 3 saat sonra suç aleti tabancayla birlikte güvenlik güçlerine teslim oldu.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan baba Ali Yıldız, 24 Aralık tarihinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan Ali Yıldız ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hayatını kaybeden babadan sonra yenge de tedavi gördüğü hastanede 9 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Aile İçi Şiddet, Yerel Haberler, Manavgat, Antalya

