Babasını ve yengesini silahla vurup kendini eve kilitledi
Babasını ve yengesini silahla vurup kendini eve kilitledi

24.12.2025 10:06
Babasını ve yengesini silahla vurup kendini eve kilitledi
Haber Videosu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Hasan Ali Y. babasını ve yengesini tabancayla vurarak ağır yaraladıktan sonra kendisini eve kilitledi. Adrese gelen ekiplerin 3 saatlik çalışmasının ardından şüpheli, silahıyla birlikte teslim oldu. Ayrıca, şüphelinin ağabeyinin geçtiğimiz gün 2 kişiyi tabancayla vurarak öldürdüğü ve 2017'de çıkan tartışmada babası tarafından bıçaklandığı öğrenildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Ulukapı Mahallesi Aşağı Bayır Sokak'tadehşet dolu dakikalar yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Hasan Ali Y. (46) ile bitişik binada ikamet etmekte olan babası Ali Y. arasında ailevi sebeplerden dolayı tartışma yaşandı.

BABASINI VE YENGESİNİ SİLAHLA VURDU

Tartışma sırasında Hasan Ali Y., babası olan Ali Y.'yi (75) ve yengesi Gürcistan uyruklu Nora D.'yi (62) tabanca ile vurarak yaraladı. Silah sesini duyarak eve gelen komşularını elinde silahla karşılayan ve eve almayan Hasan Ali Y., bir süre sonra olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerini de eve almadı.

Babası ve yengesini silahla vurup kendini eve kilitledi

Olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ve JASAT ekiplerinin gelmesinin ardından Hasan Ali Y. tartışmanın yaşandığı babasının evinden kendi evine geçerken, jandarma ve sağlık ekipleri evde yaralı vaziyetteki Ali Y. ve Gürcistan uyruklu Nora D'.yi evden çıkararak ambulansla hastaneye götürdü.

YARALILAR HASTANEDE YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Ali Y. yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikesi nedeniyle Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek ameliyata alınırken, Gürcistan uyruklu Nora D. ise kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı. Her iki yaralının da hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Babası ve yengesini silahla vurup kendini eve kilitledi

3 SAAT SONRA SİLAHIYLA TESLİM OLDU

Olayda kullandığı silahla kendi evine geçen ve kapıyı kilitleyen Hasan Ali Y., olay yerine gelen jandarma ekiplerinin teslim olması için yaptığı çağrıya uzun süre olumsuz cevap verdi. Olay yerine yakın arkadaşlarının ve sevdiği yakınlarının gelmesinin ardından yaklaşık 3 saat sonra jandarmaya teslim oldu. Hasan Ali Y.'nin jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Manavgat Adliyesi'ne sevk edileceği bildirildi.

GÜNLER ÖNCE AĞABEYİ 2 KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞ

Hasan Ali Y.'nin, cuma günü Çakalderesi mevkiinde bulunan iş yerinde 2 kişiyi tabanca ile vurmak suretiyle öldüren Ömer Y.'nin küçük kardeşi olduğu, ağır yaralanan Gürcistan uyruklu Nora D.'nin da Ömer Y.'nin eşi olduğu bildirildi.

Babası ve yengesini silahla vurup kendini eve kilitledi

2017'DE BABASI TARAFINDAN BIÇAKLANMIŞ

Gençliğinde uzak doğu sporlarıyla ilgilenen ve çeşitli dereceleri bulunan, geçimini inşaat işçiliği yaparak geçiren Hasan Ali Y.'nin uzun süredir babasıyla arasında anlaşmazlıklar yaşandığı, 2017 yılında aralarında çıkan tartışma sırasında babası Ali Y. tarafından bıçaklanmak suretiyle yaralandığı bildirildi.

Kaynak: İHA

Manavgat, 3-sayfa, Suç

Babasını ve yengesini silahla vurup kendini eve kilitledi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    işte aile nasilsa yetisen cocukta ayni oluyor 20 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Babasını ve yengesini silahla vurup kendini eve kilitledi - Son Dakika
