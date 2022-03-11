Manavgat'ta aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Manavgat'ta aranan hükümlü yakalandı

11.03.2022 17:11
Manavgat'ta aranan hükümlü yakalandı

Manavgat ilçesinde hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

Manavgat ilçesinde hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan Ç.E'nin Side Mahallesi'nde olduğu belirlendi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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Uyuşturucu, Jandarma, Hisarcık, Manavgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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