Son Dakika Haberleri: Manavgat'ta çıkan iki ayrı yangında, 2 hektarlık alan zarar gördü
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Manavgat'ta çıkan iki ayrı yangında, 2 hektarlık alan zarar gördü

59 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 2 ayrı noktada çıkan orman yangınında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.

Manavgat'ta çıkan iki ayrı yangında, 2 hektarlık alan zarar gördü, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 2 ayrı noktada çıkan orman yangınında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.

Manavgat Taşağıl Çardak Mahallesi Topsurlar mevkindeki ormanlık alanda başlayan yangın şiddetli poyrazın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Taşağıl Orman İşletmesine bağlı ekipler yangına kısa sürede müdahalede bulundu. Orman İşletmesine ait 15 arazöz, 3 su tankı, 1 dozer, 1 greyder, 3 ilk müdahale aracı, 3 pikap, 70 orman işçisi, 30 dolayında mahalle sakini ve jandarma ekiplerinin müdahale ettiği yangın, zorlu hava şartına rağmen kısa sürede kontrol altına alındı.

Oymapınar Mahallesi Iğrışlar mevkisinde Manavgat Baraj gölü yakınlarında çıkan yangına ise 3 arazöz, 1 su ikmal aracı, 1 Antalya Büyükşehir belediyesi itfaiyesi, 3 ilk müdahale aracı, 5 pikap, 1 dozer, 20 orman işçisiyle müdahalede bulunuldu. İki yangında yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi. - ANTALYA
Manavgat, Taşağıl, Antalya, Çardak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:42 Kaynak: İHA
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