Manavgat'ta orman yakarken yakalanan şüpheliden ilginç açıklama: Amacım dikkat çekmekti - Son Dakika

Uyuşturucu ve adam yaralama suçlarından sabıkalı olan Kuloğlu, ifadesinde Side mahallesinde 1 Eylül tarihinde yanan evine dikkat çekmek ve sesini duyurmak amacıyla yangın çıkardığını ileri sürdü.

"AMACIM SESİMİ DUYURMAKTI"

Kuloğlu, ifadesinde, "1 Eylül tarihinde evim yandıktan sonra dışarda kalmaya başladım. Bir haftadır Sorgun çamlığında yaşıyorum. 14 Eylül tarihinde gece ısınmak için ateş yaktım ve öğle saatlerine kadar ateşi söndürmedim. Ateşin başından da söndürmeden ayrıldım. Oradan kaymakamlığa gidip evimin yandığını ve şehir dışına çıkacağımı söyleyerek 200 TL yardım aldım. Bu parayla Ankara'ya gidip üç gün kaldım. Sonra Ankara Valiliği'nden yine bilet parası alıp Manavgat'a geldim ve Sorgun çamlığına döndüm. Dün geceyi yine Sorgun çamlığında geçirdim. Evim yandığı halde yardım alamadığım için dikkat çekmek amacıyla çakmakla yangın çıkarıp kaçtım. Amacı sesimi duyurup dikkat çekmekti" ifadelerini kullandı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Manavgat'ta birçok yangının Kuloğlu tarafından çıkarıldığı tespit edilirken, zanlı bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.