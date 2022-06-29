Manavgat'ta otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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Manavgat'ta otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

29.06.2022 10:21
Manavgat'ta otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille çarpışan ve metrelerce havalanıp yere düşen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille çarpışan ve metrelerce havalanıp yere düşen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Güvenlik kameralarına da yansıyan kazayı işitme engelli otomobil sürücüsü işaret diliyle anlatmaya çalıştı.

Kaza, Manavgat-Alanya D-400 karayolunda meydana geldi. Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir eden Ramazan T.'nin (17) kullandığı 07 AOS 515 plakalı motosiklet, Manavgat istikametinden gelip Doğançam kavşağından dönmekte olan işitme engelli Musa K.'nın kullandığı 07 LET 85 plakalı otomobilin ön tamponuna çarptı. Çarpışmadan sonra motosiklet sürücüsü savrularak, kavşakta yola çıkmakta olan Nihat Aşut'un kullandığı 27 YU 115 plakalı minibüse çarpıp asfalta düştü. Feci kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ramazan T., 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ramazan T.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Kazayı gören vatandaşlar jandarma ve trafik ekiplerine kazanın nasıl olduğunu anlatırken, kazaya karışan otomobilin sürücüsü işitme ve konuşma engelli Musa K. kaza anını işaret diliyle anlattı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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