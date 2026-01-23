Manavgat'ta Sağanak: Su Baskınları Yaşandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı.
İlçede dün başlayan sağanak gece boyunca etkisini sürdürdü.
Şelale Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın zemin katını su bastı, dairedeki eşyalar su altında kaldı.
İlçede bazı sera, cadde ve sokaklarda da su baskınları yaşandı.
Belediye ekiplerince ilçede su tahliye çalışmaları sürüyor.
