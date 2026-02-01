Manavgat\'ta Yangın İhbarında Araçlar Engeli

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangın ihbarına giden itfaiye ekipleri, sokak girişine park edilen araçlar nedeniyle yangın yerine ulaşamazken, yangın tüpleriyle alevlere müdahale edildi.

Olay, Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesi Mehmet Akif Caddesi 4007 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne trafo yangını ihbarı yapılması üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sokak girişine park edilen araçlar nedeniyle yangın alanına giremedi. Bunun üzerine itfaiye görevlileri araçtan inerek yangın tüpleriyle olay yerine ulaştı. Yapılan incelemede yangının trafoda değil, evin önünde bulunan elektrik baksında çıktığı belirlendi. İtfaiye ekiplerinin yangın tüpleriyle müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından AEDAŞ yetkilileri olay yerine gelerek çalışma başlattı. - ANTALYA