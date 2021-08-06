Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (10) - Son Dakika

'PUMA, YANGINDAN ÖNCE ÖLDÜ'

Manavgat'ta özel bir hayvanat bahçesindeki pumanın, orman yangınlarında dumandan zehlirlenerek öldüğü yönünde sosyal medyada yer alan iddialarla ilgili konuşan hayvanat bahçesinin sahibi Hakan Zenci, "Yangın 28'inde başladı, puma 25'inde öldü. Puma zaten yaşını doldurmuştu. Milli Parklar'a ölüm tarihini de bildirmiştik" dedi.

Manavgat yangınının ikinci günü saat 04.30 sıralarında Oymapınar Mahallesi'ne ulaşan ve yerleşim yerleri de dahil birçok alanda büyük zarara yol açan yangın bölgesinde, özel bir işletme olan 69 türde 400'e yakın yaban hayvanının bulunduğu Animal Park Manavgat'ta, büyük bir tehlike atlatıldı. Aslan, geyik, maymun, domuz türleri, çok sayıda kuş türü, kartal, lama, eşek, tilki, tavşan, yılan gibi çeşitli türlerde hayvanların yer aldığı hayvanat bahçesinin etrafındaki tüm sınır tel örgülerinin yer temizliği ve soğutma işlemleri yapılarak, yangın sırasında hazırda bulundurulan 30'ar tonluk su depolarına bağlı hortumlarla müdahale edilerek, yangının içeri girmesi önlendi. Hayvanat bahçesinin etrafındaki ormanlık alandaki yangın, sınırlarda yapılan ot temizliği ve suyla müdahaleyle sınır noktalarda durduruldu.YANGIN GECE YAKALADIİşletme sahibi Hakan Zenci, 28 Temmuz'da Kalemler'de başlayan ilk yangın sonrası, kendi taraflarına da gelebileceğini tahmin ettiklerini belirterek, "Tel sınırındaki tüm ağaçları ve pürüzleri, personelimizle birlikte 3 metre mesafede temizledik. İyi ki yapmışız, 30'ar tonluk su depolarımızı tamamen doldurduk, dinamolarımız ve jeneratörümüzün bakımını yaptık. Tüm hortumlarımızı yanabilecek bölgelere hazırladık. Yangın saat 04.30 sıralarında bu tarafa geldi. Dört çocuğum vardı, ilk etapta en yakın akaryakıt istasyonuna bıraktım. Tekrar buraya dönüp personelimle yangınla mücadeleye katıldım" dedi.BÜTÜN HAYVANLARA OKSİJEN VE VİTAMİN TEDAVİSİYangının şiddetli rüzgarın da etkisiyle etraflarındaki ormanlık alana da geldiğini anlatan Hakan Zenci, "Yangını tel örgüde durdurduk. Su ve soğutmayla 5 gün tüm sınırlarda yangına müdahale ettik. Hayvanlarımızda herhangi bir hasar, ziyanımız yok. Yangında dumandan etkilenen tilkimiz vardı, oksijen tedavisiyle takviye yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'nden gelen ekipler tüm hayvanların aşılarını yaptı. Antalya Büyükşehir ve Manavgat'tan gelen hekimlerle beraber kendi hekimlerimiz tüm hayvanların bakımlarını tekrar yaptı. Gerekli tüm tedaviler, oksijen takviyesi, tüm vitaminleri hem su hem de etlerine koyduk" diye konuştu.HAYVANAT BAHÇESİ KÜL OLMADISosyal medyada iddia edildiği gibi herhangi bir sorun olmadığını dile getiren Zenci, "Yanlış kirli bilgilerle hayvanat bahçesinin yandığı, kül olduğu sosyal medyada iddia ediliyor. Tabii ki üzüldük. Sonrasında milli parklar, jandarma, ilçe tarım, büyükşehir belediyesi hayvanat bahçesinden sorumlu tüm birimler gelip kontrollerini yaptı. Herhangi bir şey olmadığını gördüler. Herhangi bir sıkıntımız yok Allah'a şükür."PUMA YANGINDAN ÖNCE ÖLDÜ

Hayvanat bahçesindeki bir pumanın, yangında dumandan zehirlenip öldüğü yönündeki iddialarla ilgili olarak da Hakan Zenci, pumayı 4 yaşındayken 2012'de getirdiklerini, pumaların yaşam sürelerinin 8-13 yıl olduğunu belirtti. Zenci, "Puma zaten yaşını doldurmuştu. Yangın 28'inde oldu, puma 25'inde öldü. Yangınla alakası yok pumanın ölümünün. Milli Parklar'a ölüm tarihini de bildirmiştik, orada da kayıtlıdır zaten" dedi.

Mehmet ÇINAR- Ömer AKÇA/MANAVGAT (Antalya),