Manchester City 2-0 Galatasaray: İlk Yarı Sonucu
Spor

Manchester City 2-0 Galatasaray: İlk Yarı Sonucu

Manchester City 2-0 Galatasaray: İlk Yarı Sonucu
29.01.2026 00:00
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Manchester City'ye 2-0 geride tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 8. ve son haftasında Galatasaray, deplasmanda İngiliz ekibi Manchester City ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibinin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada sol taraftan Ait Nouri'nin ortasında iyi yükselen Haaland'ın penaltı noktasının sağından uzak direğe kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

11. dakikada Doku'nun savunma arkasına ara pasına hareketlenen Haaland, ceza sahası içinde karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan'ın üzerinden aşırtarak ağlara gönderdi. 1-0

24. dakikada Bernardo'nun pasında topla buluşan O'Reilly'nin uzak mesafeden sert şutunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

26. dakikada Sallai'nin pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Osimhen'in şutunda kaleci Donnarumma iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.

29. dakikada sol taraftan Doku'nun pasında Cherki ceza sahası sol çaprazında topla buluşup yakın direğe yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0

Stat: Etihad

Hakemler: Alejandro Hernandez, Jose Naranjo, Diego Sanchez Rojo

Manchester City: Gianluigi Donnarumma, Matheus Nunes, Abdulkodir Khusanov, Nathan Ake, Rayan Ait Nouri, Bernardo Silva, Nico O'Reilly, Rayan Cherki, Omar Marmoush, Jeremy Doku (Phil Foden dk. 37), Erling Haaland

Yedekler: James Trafford, Marcus Bettinelli, Tijjani Reijnders, Nicolas Gonzalez, Charlie Gray, Divine Mukasa, Max Alleyne, Rico Lewis, Stephen-Nevin Mfuni

Teknik Direktör: Pep Guardiola

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen

Yedekler: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Dağhan Kahraman, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak, Wilfried Singo

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Erling Haaland (dk. 11), Rayan Cherki (dk. 29) (Manchester City)

Sarı kart: Mario Lemina (Galatasaray) - MANCHESTER

Kaynak: İHA

