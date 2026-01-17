Manchester United, Derby'de City'yi Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Manchester United, Derby'de City'yi Yendi

Manchester United, Derby\'de City\'yi Yendi
17.01.2026 17:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manchester United, Premier Lig'deki derbide Manchester City'i 2-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 22. hafta mücadelesi Manchester derbisine sahne olurken, Manchester United konuk ettiği Manchester City'i 2-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Manchester United, Manchester City'i konuk etti. Manchester derbisini 2-0'lık skorla kazanan taraf Manchester United oldu. Karşılaşmanın 65. dakikasında kontra atakta rakibini az sayıda oyuncuyla yakalayan ev sahibinde Bruno Fernandes'in pasında ceza sahası içi sol çaprazdan Bryan Mbeumo takımını 1-0 öne geçirdi. Mücadelenin 76. dakikasında ise Matheus Cunha'nın sağ kanattan yerden ceza sahasına çevirdiği topta Patrick Dorgu, kale önünde yaptığı vuruşla takımının ikinci golünü kaydetti. Bu gol aynı zamanda maçın skorunu belirledi. Öte yandan Manchester United'ın 2'si ilk yarıda, 1'i ikinci yarıda olmak üzere toplam 3 golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Manchester United'da geçici teknik direktörlük görevini üstlenen Michael Carrick, takımın başında çıktığı ilk maç olan Manchester derbisinde 3 puan almayı başardı. Carrick, 2021 yılında da Manchester United'da 3 maçlık geçici teknik direktörlük görevinde 2 galibiyet, 1 beraberlık almıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Manchester United, Manchester, Maç Sonucu, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manchester United, Derby'de City'yi Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir anda camiye daldı Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu Bir anda camiye daldı! Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu
Eşinin katilinin beklediği bilgiyi, mesajla vermiş Eşinin katilinin beklediği bilgiyi, mesajla vermiş
İstanbullular dikkat Tarih verildi, ikisi birden gelecek İstanbullular dikkat! Tarih verildi, ikisi birden gelecek
İran’da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik “Kalabarg“ uygulaması İran'da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik "Kalabarg" uygulaması
Belediye Başkanına makamında saldırı girişimi Kimliği dikkat çekti Belediye Başkanına makamında saldırı girişimi! Kimliği dikkat çekti
Rıza Pehlevi’den İran için çağrı: Ülkeme dö­neceğim, geçiş planım hazır Rıza Pehlevi'den İran için çağrı: Ülkeme dö­neceğim, geçiş planım hazır

18:11
Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi Arda Güler’in asist yaptığı maçta kazanan Real Madrid
Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi! Arda Güler'in asist yaptığı maçta kazanan Real Madrid
18:01
Fenerbahçe, Alanyaspor Maçına 4 Eksikle Çıkıyor
Fenerbahçe, Alanyaspor Maçına 4 Eksikle Çıkıyor
17:29
3 gol ofsayta takıldı Manchester United derbide City’yi sahadan sildi
3 gol ofsayta takıldı! Manchester United derbide City'yi sahadan sildi
17:05
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Modern zaman vebası“ deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Modern zaman vebası" deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
15:40
Suriye ordusu operasyonu genişletti Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Suriye ordusu operasyonu genişletti! Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 18:14:35. #7.11#
SON DAKİKA: Manchester United, Derby'de City'yi Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.