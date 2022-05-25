Manda sürüsünden kartpostallık görüntüler - Son Dakika
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Manda sürüsünden kartpostallık görüntüler

25.05.2022 09:13

Manda sürüsünden kartpostallık görüntüler Bitlis'in Güroymak ilçesinde manda yetiştiriciliği önemli bir yer tutarken, meralardaki manda sürüleri ise seyrine doyumsuz görüntüler oluşturuyor.

Manda sürüsünden kartpostallık görüntüler

BİTLİS - Bitlis'in Güroymak ilçesinde manda yetiştiriciliği önemli bir yer tutarken, meralardaki manda sürüleri ise seyrine doyumsuz görüntüler oluşturuyor.

İlçede bulunan Budaklı ve Gölbaşı köylerinde sayıları 11 bini bulan manda sürüsünün bir arada otlatılma görüntüleri görsel şölen sunuyor. İlçedeki köylerde yaşayan vatandaşların başlıca geçim kaynakları arasında gelen mandaların sütünden elde edilen kaymak ve yoğurt ise Türkiye'nin farklı illerine ve yurt dışına gönderiliyor. Her gün meralara otlatılmak için çıkarılan mandalar, sıcaktan biraz olsun kurtulmak için bölgede bulunan suya girerek serinliyor. Yeşillik ve sulak alanlarda vakit geçiren manda sürüsünün ilerlerken oluşturduğu manzara ise ilçe sakinlerinin olduğu kadar ilçe dışından gelen turistlerin de beğenisini topluyor.

Öte yandan, bölgede sürünün ilerlerken oluşturduğu görsel şöleni izleyip kaydetmek isteyen fotoğraf tutkunları da bölgeye akın ediyor. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu anlar ise havadan kaydedildi.

Manda sürüsünden kartpostallık görüntüler
Manda sürüsünden kartpostallık görüntüler
Manda sürüsünden kartpostallık görüntüler
Manda sürüsünden kartpostallık görüntüler

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Kaynak: İHA

Güroymak, Hisarcık, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manda sürüsünden kartpostallık görüntüler - Son Dakika


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